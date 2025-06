Mafia: The Old Country'nin Yeni Fragmaný Yayýmlandý: Fiyatý, Çýkýþ Tarihi, Sistem Gereksinimleri ve Oyuna Dair Her Þey!

Sevilen Mafia serisi geçtiğimiz yıllarda Mafia 1 Remake ile tekrar adından söz ettirmiş ve oyuncular tarafından yeni oyun beklenilmeye başlanmıştı. Son olarak serinin yeni oyunu Mafia: The Old Country ile karşımıza çıkan ekip, etkileyici grafikleri ve oynanışıyla seriyi tekrar popülerleştirmeye kararlı.



Çıkış tarihinin de giderek yaklaşıyor olması ve yayımlanan yeni fragmanlarıyla birlikte biz de bu içeriğimizde Mafia: The Old Country'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.



Mafia: The Old Country konusu



1900'lerin acımasız Sicilya'sında geçen karanlık bir mafya hikâyesi olan Mafia: The Old Country'de organize suçun kökenlerini gün yüzüne çıkar. Tehlikeli ve acımasız bir çağda geçen bu sürükleyici üçüncü şahıs aksiyon macerada, Enzo Favara olarak hayatta kalma savaşı ver ve Cosa Nostra'ya kendini kanıtla.



Enzo, daha iyi bir hayat uğruna her şeyi yapmaya hazırdır. Zorla çalıştırıldığı amansız bir çocukluğun ardından, Torrisi suç ailesinde onurlu bir yer edinmek için her şeyi göze alabilir. Cosa Nostra'ya ettiği yemin, beraberinde getirdiği tüm güç, cazibe ve zorluklarla birlikte ona şu yalın gerçeği acı bir şekilde hatırlatır: Aile fedakârlık ister.



Mafia: The Old Country çıkış tarihi



Serinin merakla beklenen yeni oyunu Mafia: The Old Country, tüm platformlar için 8 Ağustos 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.