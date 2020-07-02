Mafia: The Old Country'nin Yeni Fragmaný Yayýmlandý: Fiyatý, Çýkýþ Tarihi, Sistem Gereksinimleri ve Oyuna Dair Her Þey!

Sevilen Mafia serisi geçtiðimiz yýllarda Mafia 1 Remake ile tekrar adýndan söz ettirmiþ ve oyuncular tarafýndan yeni oyun beklenilmeye baþlanmýþtý. Son olarak serinin yeni oyunu Mafia: The Old Country ile karþýmýza çýkan ekip, etkileyici grafikleri ve oynanýþýyla seriyi tekrar popülerleþtirmeye kararlý.



Çýkýþ tarihinin de giderek yaklaþýyor olmasý ve yayýmlanan yeni fragmanlarýyla birlikte biz de bu içeriðimizde Mafia: The Old Country'e dair tüm detaylarý sizler için bir araya getirdik.



Mafia: The Old Country konusu



1900'lerin acýmasýz Sicilya'sýnda geçen karanlýk bir mafya hikâyesi olan Mafia: The Old Country'de organize suçun kökenlerini gün yüzüne çýkar. Tehlikeli ve acýmasýz bir çaðda geçen bu sürükleyici üçüncü þahýs aksiyon macerada, Enzo Favara olarak hayatta kalma savaþý ver ve Cosa Nostra'ya kendini kanýtla.



Enzo, daha iyi bir hayat uðruna her þeyi yapmaya hazýrdýr. Zorla çalýþtýrýldýðý amansýz bir çocukluðun ardýndan, Torrisi suç ailesinde onurlu bir yer edinmek için her þeyi göze alabilir. Cosa Nostra'ya ettiði yemin, beraberinde getirdiði tüm güç, cazibe ve zorluklarla birlikte ona þu yalýn gerçeði acý bir þekilde hatýrlatýr: Aile fedakârlýk ister.



Mafia: The Old Country çýkýþ tarihi



Serinin merakla beklenen yeni oyunu Mafia: The Old Country, tüm platformlar için 8 Aðustos 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.



