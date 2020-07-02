Mafia Definitive Edition çıktı!

Mafia serisini bilmeyen oyuncu sayısı çok azdır. Serinin ilk oyunu uzun bir sürenin ardından karşımıza Mafia Definitive Edition olarak çıkıyor. Oyunun çıkışının üzerinden çok uzun zaman geçti. 2002 yılında çıktığında bir çok oyuncuya çok farklı deneyimler yaşatan bir kült haline geldi.



Mafia Definitive Edition PS4, Xbox One ve PC için çıkış yaptı



Çıkışının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra karşımıza yenilenmiş haliyle gelen Mafia 1, Mafia 3'ü yapan stüdyo Hangar 13 tarafından yenilendi. 1930'lar Amerika'sında geçen oyunda bir taksici olarak başlayıp mafya'ya katılıp nasıl yükseldiğinizi anlatacak. Ana karakterimiz Tommy Angelo, taksi şoförüyken mafya ile yaşadığı bir anlaşmazlık yüzünden kendisini yer altı dünyasının içinde bulur. Mafya'ya katılmaktan rahatsızlık duysa da, kısa bir süre sonra kazandığının çok büyük olduğunu görür.



Geliştirici ekip, hikaye, oynanış ve orijinal oyun müziklerine sadık kalınarak oyunun yenilendiğini söylüyor.



Mafia Definitive Edition: Xbox Store, Steam ve Epic Store'da 259 TL fiyat etiketiyle satışta.



Mafia Definitive Edition Sistem Gereksinimleri:



Minimum



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bitİşlemci: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX 8120 3.1 GHzBellek: 6 GB RAMEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870DirectX: Sürüm 11Depolama: 50 GB kullanılabilir alan



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İşletim Sistemi: Windows 10 64-bitİşlemci: Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX-8350 4.2GHzBellek: 16 GB RAMEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700DirectX: Sürüm 11Depolama: 50 GB kullanılabilir alan



Kaynak: shiftdelete.net



