LoL Þifre Deðiþtirme, LoL Þifre Deðiþtirme ve Sýfýrlama Seçenekleri

LoL oyunu severlerinin en çok dert yandýðý iþlemlerden biri olan þifre deðiþtirme iþlemlerine dair tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.Türkiye'de her gün 3 milyondan fazla kullanýcýnýn oynamaya devam ettiði lol oyunu için bir takým bilgilerin araþtýrýldýðýný biliyoruz. Bu konuda sizlere lol þifre deðiþtirme iþlemlerinin nasýl yapýldýðýný aktarmaya baþlýyoruz. Bu uygulamanýn zaman zaman tercih edilmesinin nedeni aslýnda hesabýnýzýn korunmasý gerektiðini hatýrlatmaktýr. Çünkü oyunla ve daha çok hesabýnýzla ilgili güvenlik sorunu yaþamamak için belirli dönemlerde þifrenizi deðiþtirmeniz önemlidir. Yazýmýzýn devamýnda bu konuyla ilgili ihtiyacýnýz olan tüm bilgiler sunulmuþ ve farklý bilgilere de yer verilmiþtir.League of Legens oyununda ilk olarak þifremi unuttum iþlemiyle þifrenizi deðiþtirebilirsiniz. Bu uygulama ile beraber güvenli yeni bir þifre oluþturarak hesabýnýzý korumaya devam edebilirsiniz. Öncelikle þifresinin unutmuþ olan kullanýcýlarýn tercih ettiði bu uygulama daha hýzlýdýr. Bu yüzden LoL Þifre Deðiþtirme yaparken bu alternatifi kullanabileceðinizi söyleyebiliriz. Þifremi unuttum seçeneðine týkladýðýnýzda mail bildirimi yapacaðýnýz bir link tarafýnýza gönderilir. Bu linke týkladýktan sonra yeni þifrenizi girerek güncelleme yapabilirsiniz. Aktardýðýmýz üzere hýzlý ve basit bir uygulama olduðundan dolayý lol oyuncularýnýn tercih ettiðini söyleyebiliriz. Ayný durum e-posta deðiþtirmek isteyen kullanýcýlar için de geçerlidir. Çok basit bir þekilde yeni e-postanýzý kullanmaya baþlayabilirsiniz.Bu oyun için þifre sýfýrlama sayesinde LoL Þifre Deðiþtirme yapabileceðini unutmayýn. Öncelikle oyunun an ekranýnda yer alan giriþ sekmesine týklamanýz ve daha sonra tarafýnýza aktarýlacak olan þifreni mþ unuttun sorusunun yer aldýðý alana týklamanýz gerekmektedir. Bu bölümde lol hesabýnýzýn yer aldýðý alaný seçerek iþleme devam edebilirsiniz. Bu eriþimin ardýndan kullanýcý adýnýzý doðru olarak girmeniz istenecektir. Eðer kullanýcý adýnýzý doðru bir þekilde girerseniz þifrenizi sýfýrlamaya baþlýyor olacaksýnýz.Buraya kadar sorunsuz olarak ilerleyen kullanýcýlarýn e-mail adreslerine kimsenin bilmediði 'þifre sýfýrlama baðlantýsý' aktarýlacaktýr. Zaten oyuna ilk defa kayýt olanlarýn bir email adresi girmiþ olmasý gerekmektedir. Ýþte bu mail adresine gelen þifre sýfýrlama linkine týklamalý ve daha sonra þifrenizi deðiþtirmelisiniz. Bu hususta bilinmesi gereken bir durum var. Gönderilen baðlantýnýn yani linkin, 1 gün geçerliliði vardýr. Yani 24 saat sonra yeni bir baðlantý linki istemeniz gerekecektir.LoL Þifre Deðiþtirme yapmadan önce sizlerle paylaþtýðýmýz bu yöntemi baþarýlý bir þekilde kullanmanýz gerekiyor. Baðlantý linkine týkladýðýnýzda karþýnýza yeni bir þifre oluþturmanýz için ekran gelecektir. Buraya karýþýk ve güvenilir olan yeni bir kodlama yapabilir ve onayý verdikten sonra yeni þifrenizi kullanýma açabilirsiniz. Yeni þifreniz anlýk olarak deðiþtirileceði için oyuna tekrar giriþ yaptýðýnýzda bu þifreyi kullanmanýz gerekecektir.Yapacaðýnýz bu iþlemlerle beraber bir takým sorunlarla karþýlaþmanýz mümkündür. Aslýnda bu sorunlar daha çok kullanýcýlarýn yaptýðý hatalardan kaynaklý olarak ortaya çýkar. Örneðin oluþturulacak yeni þifrenin karakter sayýsýnda sorun yaþanabilir. Ýlk olarak bu þifrenin en düþük sekiz (8) karakterli olmasý gerekmektedir. Eðer daha güvenli bir þifre oluþturmak isterseniz otuz (30) karaktere kadar þifrenizi oluþturabilirsiniz.Bu bilgilere ek olarak þifrenizi oluþtururken ayný zamanda karakterler arasýnda herhangi bir boþluk býrakmamanýz gerekiyor. Bazý kullanýcýlar aralarýnda boþluk býrakarak yeni þifre oluþturmaya çalýþmaktadýr. Bu süreçte sorun yaþayacaðýnýzý ve yeni þifre ekranýnýn hata vereceðini söyleyebiliriz. Oyunla ilgili olarak lol þifre deðiþtirme sürecinin bu þekilde ilerlediðini söylemek mümkündür. O halde sizlerde paylaþtýðýmýz bu bilgilere istinaden yeni þifrenizi oluþturabilir ve kullanmaya baþlayabilirsiniz. Baþarýlý bir þekilde deðiþiklik yaptýðýnýzda bulunduðunuz sayfa 'þifreniz baþarýyla deðiþtirilmiþtir' uyarýsý verecek ve yeni þifreniz ile giriþ yapmak için ana sayfaya yönlendirecektir.