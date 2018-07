LoL Þifre Deðiþtirme, LoL Þifre Deðiþtirme ve Sýfýrlama Seçenekleri

LoL oyunu severlerinin en çok dert yandığı işlemlerden biri olan şifre değiştirme işlemlerine dair tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.Türkiye'de her gün 3 milyondan fazla kullanıcının oynamaya devam ettiği lol oyunu için bir takım bilgilerin araştırıldığını biliyoruz. Bu konuda sizlere lol şifre değiştirme işlemlerinin nasıl yapıldığını aktarmaya başlıyoruz. Bu uygulamanın zaman zaman tercih edilmesinin nedeni aslında hesabınızın korunması gerektiğini hatırlatmaktır. Çünkü oyunla ve daha çok hesabınızla ilgili güvenlik sorunu yaşamamak için belirli dönemlerde şifrenizi değiştirmeniz önemlidir. Yazımızın devamında bu konuyla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgiler sunulmuş ve farklı bilgilere de yer verilmiştir.League of Legens oyununda ilk olarak şifremi unuttum işlemiyle şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bu uygulama ile beraber güvenli yeni bir şifre oluşturarak hesabınızı korumaya devam edebilirsiniz. Öncelikle şifresinin unutmuş olan kullanıcıların tercih ettiği bu uygulama daha hızlıdır. Bu yüzden LoL Şifre Değiştirme yaparken bu alternatifi kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Şifremi unuttum seçeneğine tıkladığınızda mail bildirimi yapacağınız bir link tarafınıza gönderilir. Bu linke tıkladıktan sonra yeni şifrenizi girerek güncelleme yapabilirsiniz. Aktardığımız üzere hızlı ve basit bir uygulama olduğundan dolayı lol oyuncularının tercih ettiğini söyleyebiliriz. Aynı durum e-posta değiştirmek isteyen kullanıcılar için de geçerlidir. Çok basit bir şekilde yeni e-postanızı kullanmaya başlayabilirsiniz.Bu oyun için şifre sıfırlama sayesinde LoL Şifre Değiştirme yapabileceğini unutmayın. Öncelikle oyunun an ekranında yer alan giriş sekmesine tıklamanız ve daha sonra tarafınıza aktarılacak olan şifreni mş unuttun sorusunun yer aldığı alana tıklamanız gerekmektedir. Bu bölümde lol hesabınızın yer aldığı alanı seçerek işleme devam edebilirsiniz. Bu erişimin ardından kullanıcı adınızı doğru olarak girmeniz istenecektir. Eğer kullanıcı adınızı doğru bir şekilde girerseniz şifrenizi sıfırlamaya başlıyor olacaksınız.Buraya kadar sorunsuz olarak ilerleyen kullanıcıların e-mail adreslerine kimsenin bilmediği 'şifre sıfırlama bağlantısı' aktarılacaktır. Zaten oyuna ilk defa kayıt olanların bir email adresi girmiş olması gerekmektedir. İşte bu mail adresine gelen şifre sıfırlama linkine tıklamalı ve daha sonra şifrenizi değiştirmelisiniz. Bu hususta bilinmesi gereken bir durum var. Gönderilen bağlantının yani linkin, 1 gün geçerliliği vardır. Yani 24 saat sonra yeni bir bağlantı linki istemeniz gerekecektir.LoL Şifre Değiştirme yapmadan önce sizlerle paylaştığımız bu yöntemi başarılı bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bağlantı linkine tıkladığınızda karşınıza yeni bir şifre oluşturmanız için ekran gelecektir. Buraya karışık ve güvenilir olan yeni bir kodlama yapabilir ve onayı verdikten sonra yeni şifrenizi kullanıma açabilirsiniz. Yeni şifreniz anlık olarak değiştirileceği için oyuna tekrar giriş yaptığınızda bu şifreyi kullanmanız gerekecektir.Yapacağınız bu işlemlerle beraber bir takım sorunlarla karşılaşmanız mümkündür. Aslında bu sorunlar daha çok kullanıcıların yaptığı hatalardan kaynaklı olarak ortaya çıkar. Örneğin oluşturulacak yeni şifrenin karakter sayısında sorun yaşanabilir. İlk olarak bu şifrenin en düşük sekiz (8) karakterli olması gerekmektedir. Eğer daha güvenli bir şifre oluşturmak isterseniz otuz (30) karaktere kadar şifrenizi oluşturabilirsiniz.Bu bilgilere ek olarak şifrenizi oluştururken aynı zamanda karakterler arasında herhangi bir boşluk bırakmamanız gerekiyor. Bazı kullanıcılar aralarında boşluk bırakarak yeni şifre oluşturmaya çalışmaktadır. Bu süreçte sorun yaşayacağınızı ve yeni şifre ekranının hata vereceğini söyleyebiliriz. Oyunla ilgili olarak lol şifre değiştirme sürecinin bu şekilde ilerlediğini söylemek mümkündür. O halde sizlerde paylaştığımız bu bilgilere istinaden yeni şifrenizi oluşturabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Başarılı bir şekilde değişiklik yaptığınızda bulunduğunuz sayfa 'şifreniz başarıyla değiştirilmiştir' uyarısı verecek ve yeni şifreniz ile giriş yapmak için ana sayfaya yönlendirecektir.