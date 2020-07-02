LoL Þampiyonlarýndan Talon'un CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayýf Özellikleri

Talon CT'leri: Talon'a karþý güçlü olan rakipleri

Vi

Rammus

Sejuani

Hecarim

Udyr

Talon'un güçlü özellikleri:

Hareketlilik konusunda çok baþarýlý olmasý

Kanama pasifi sayesinde erken safhada çok yüksek hasar çýkarabilmesi

Sürpriz saldýrý etmenini iyi kullanabilmesi

Talon, pasifinden gelen kanatma özelliði sayesinde özellikle erken safhalarda kýsa bir sürede beklenmeyen yüksek hasarlar çýkarabiliyor. Bunun yaný sýra 6. seviyeden itibaren açtýðý ulti yeteneðinin görünmezliði ve E yeteneðinden gelen hareketlilik ile sürpriz saldýrýlarý çok baþarýlý gerçekleþtirebiliyor.

Tank veya offtank karakterlere karþý kýrýlgan olmasý

Kitle kontrol yeteneklerine karþý çok zayýf olmasý

Birden fazla olan düþman gruplarýna karþý performansýnýn çok düþmesi

Talon, bahsettiðimiz üzere bir suikastçi olduðu için, Tank karakterler kendisinin hedefi dýþýnda kalýyor. Birçok suikastçide olduðu gibi kitle kontrol yetenekleri kaçýþý ile arasýna girebilecek seviyede olduðunda sonucu genellikle ölüm oluyor. Bunun yaný sýra karakterin yetenek kiti aðýrlýklý olarak tekil hedefler üzerine kurulu olduðu için birden fazla düþman olduðunda tam performansýný sergileyemebiliyor.

Uzun bir süre orta koridorda pek raðbet görmemesine raðmen son zamanlarda ormancý rolünde rüzgarýný esitren Talon, bir süre daha adýndan bahsettirecekmiþ gibi görünüyor.Özellikle sahip olduðu eþi benzeri olmayan hareketliliði ile birçok oyuncuyu sinirlendirmeyi baþaran Talon, bir de üstüne ormancý rolünde oynandýðýnda, bütün Sihirdar Vadisi'ni kendi oyun alaný gibi kullanabiliyor.Talon, ne kadar hareketliliðini çok iyi bir þekilde kullanabilse de, özünde bir suikastçi olduðu için tank veya offtank olan karakterlere karþý kafa kafaya çarpýþma konusunda çok baþarýlý deðil. Bu yüzden Rammus, Sejuani tarzý karakterler sahip olduklarý kitle kontrol ve tank olma potansiyeli ile Talon'a zor zamanlar yaþatabiliyor.Pasif / Býçak Sýrtý: Talon'un yetenekleri þampiyon ve büyük canavarlarda 3 defaya kadar birikecek þekilde yara açar. Talon 3 yara yükü olan bir þampiyona saldýrdýðýnda, hedefi zamanla büyük miktarda hasar alarak kanama geçirirQ / Noxus Diplomasisi: Talon hedef birimi býçaklar. Eðer hedef birim yakýn dövüþ menzilindeyse bu saldýrý kritik hasar verir. Yakýn dövüþ menzilinin dýþýndaysa Talon hedefine atýlarak onu býçaklar. Bu yetenek hedefi katlederse Talon bir miktar can ve bekleme süresi geri kazanýrW / Biç Çek: Talon'un savurup çektiði hançerler, rakipleri her biçtiðinde fiziksel hasar verir. Býçaklar dönüþleri sýrasýnda ilave hasar verir ve isabet ettikleri birimleri yavaþlatýrE / Katilin Yolu: Talon belli bir mesafe boyunca her tür yüzey þekli veya yapýnýn üzerinden atlayarak ilerler. Bu yeteneðin kýsa bir bekleme süresi vardýr ama üzerinden atlanan yüzey þeklini uzun bir bekleme süresine sokarR / Gölge Saldýrýsý: Talon býçaklarýyla bir çember oluþturur ve görünmez hale gelerek fazladan hareket hýzý kazanýr. Talon'un görünmezliði sona erdiðinde, býçaklar onun bulunduðu yere çekilir. Býçaklar her hareket ettiðinde, Gölge Saldýrýs en az bir býçaðýn isabet ettiði rakiplere fiziksel hasar verirTalon oyunda yakalamasý en zor karakterlerden bir tanesi. Bu yüzden E yeteneðinizi iyi kullanarak izinizi çok kolay kaybettirebilirsinizSaldýrmadan önce hedefinizi seçtiðinizden emin olun. Talon'un çoðul hedeflere kýyasla tekil hedefler üzerinde daha etkili olacaktýrPasifinizi aktifleþtirmek için 3 yeteneðinizin tutmasý gerektiðini unutmayýnTalon erken safhalarda çok yüksek hasar çýkarabilen bir karakter. Fakat bu durumun saðlanmasý için pasifin aktifleþmesi yani W yeteneðinizi 2 kez tutturmanýz gerekiyor. Talon'un kaçýþ yeteneðinin oyuna içerisinde pek eþi benzeri yok. Bu yüzden E yeteneðinizi lle çok rahat bir þekilde düþmanlarýnýzý atlatabilirsiniz. Talon'un yetenekleri tekil hedefleri yok etmek üzerine kurulu olduðu için saldýrmadan önce hedefinizi iyi seçin.Talon anlýk savaþtan kaçmak için ulti yeteneðine oldukça ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden ultisinin bekleme süresinde olduðu zamanlarda bir hayli açýk hedef olabiliyorTalon karþýsýnda oynarken erken safhalarda dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Talon'un pasifini hafife alýrsanýz çok hýzlý bir "Ýlk Kan" verebilirsinizTalon'un pasifini aktifleþtirmesi için W yeteneðinin dönüþ kýsmýnýda tutturmasý gerekiyor. Biraz dikkatli oynayarak pasifden etkilenme kýsmýný bir nebze ortadan kaldýrabilirsinizTalon, hareketlilik konusunda pek eþi benzeri olmayan bir karakter olsa da anlýk savaþlardan çýkmak için ulti yeteneðine ihtiyaç duyuyor. Bu da ulti yeteneðinin aktif olmadýðý durumlarda karakteri oldukça kýrýlgan yapabiliyor. Talon'un özellikle erken safhalarda pasifi sayesinde çok büyük hasar avantajý oluyor. Bunu hafife almamanýzda fayda var. Ayrýca Talon'un pasifini aktifleþtirmesi için en etkili yöntem komple W sunu tutturmasýnda yatýyor. W yeteneðinin en azýndan dönüþ kýsmýndan kaçýnabilirseniz durumunuzu biraz rahatlatabilirsiniz.