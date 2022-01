LoL Þampiyonlarýndan Talon'un CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayýf Özellikleri

Talon CT'leri: Talon'a karşı güçlü olan rakipleri

Vi

Rammus

Sejuani

Hecarim

Udyr

Talon'un güçlü özellikleri:

Hareketlilik konusunda çok başarılı olması

Kanama pasifi sayesinde erken safhada çok yüksek hasar çıkarabilmesi

Sürpriz saldırı etmenini iyi kullanabilmesi

Talon, pasifinden gelen kanatma özelliği sayesinde özellikle erken safhalarda kısa bir sürede beklenmeyen yüksek hasarlar çıkarabiliyor. Bunun yanı sıra 6. seviyeden itibaren açtığı ulti yeteneğinin görünmezliği ve E yeteneğinden gelen hareketlilik ile sürpriz saldırıları çok başarılı gerçekleştirebiliyor.

Tank veya offtank karakterlere karşı kırılgan olması

Kitle kontrol yeteneklerine karşı çok zayıf olması

Birden fazla olan düşman gruplarına karşı performansının çok düşmesi

Talon, bahsettiğimiz üzere bir suikastçi olduğu için, Tank karakterler kendisinin hedefi dışında kalıyor. Birçok suikastçide olduğu gibi kitle kontrol yetenekleri kaçışı ile arasına girebilecek seviyede olduğunda sonucu genellikle ölüm oluyor. Bunun yanı sıra karakterin yetenek kiti ağırlıklı olarak tekil hedefler üzerine kurulu olduğu için birden fazla düşman olduğunda tam performansını sergileyemebiliyor.

Uzun bir süre orta koridorda pek rağbet görmemesine rağmen son zamanlarda ormancı rolünde rüzgarını esitren Talon, bir süre daha adından bahsettirecekmiş gibi görünüyor.Özellikle sahip olduğu eşi benzeri olmayan hareketliliği ile birçok oyuncuyu sinirlendirmeyi başaran Talon, bir de üstüne ormancı rolünde oynandığında, bütün Sihirdar Vadisi'ni kendi oyun alanı gibi kullanabiliyor.Talon, ne kadar hareketliliğini çok iyi bir şekilde kullanabilse de, özünde bir suikastçi olduğu için tank veya offtank olan karakterlere karşı kafa kafaya çarpışma konusunda çok başarılı değil. Bu yüzden Rammus, Sejuani tarzı karakterler sahip oldukları kitle kontrol ve tank olma potansiyeli ile Talon'a zor zamanlar yaşatabiliyor.Pasif / Bıçak Sırtı: Talon'un yetenekleri şampiyon ve büyük canavarlarda 3 defaya kadar birikecek şekilde yara açar. Talon 3 yara yükü olan bir şampiyona saldırdığında, hedefi zamanla büyük miktarda hasar alarak kanama geçirirQ / Noxus Diplomasisi: Talon hedef birimi bıçaklar. Eğer hedef birim yakın dövüş menzilindeyse bu saldırı kritik hasar verir. Yakın dövüş menzilinin dışındaysa Talon hedefine atılarak onu bıçaklar. Bu yetenek hedefi katlederse Talon bir miktar can ve bekleme süresi geri kazanırW / Biç Çek: Talon'un savurup çektiği hançerler, rakipleri her biçtiğinde fiziksel hasar verir. Bıçaklar dönüşleri sırasında ilave hasar verir ve isabet ettikleri birimleri yavaşlatırE / Katilin Yolu: Talon belli bir mesafe boyunca her tür yüzey şekli veya yapının üzerinden atlayarak ilerler. Bu yeteneğin kısa bir bekleme süresi vardır ama üzerinden atlanan yüzey şeklini uzun bir bekleme süresine sokarR / Gölge Saldırısı: Talon bıçaklarıyla bir çember oluşturur ve görünmez hale gelerek fazladan hareket hızı kazanır. Talon'un görünmezliği sona erdiğinde, bıçaklar onun bulunduğu yere çekilir. Bıçaklar her hareket ettiğinde, Gölge Saldırıs en az bir bıçağın isabet ettiği rakiplere fiziksel hasar verirTalon oyunda yakalaması en zor karakterlerden bir tanesi. Bu yüzden E yeteneğinizi iyi kullanarak izinizi çok kolay kaybettirebilirsinizSaldırmadan önce hedefinizi seçtiğinizden emin olun. Talon'un çoğul hedeflere kıyasla tekil hedefler üzerinde daha etkili olacaktırPasifinizi aktifleştirmek için 3 yeteneğinizin tutması gerektiğini unutmayınTalon erken safhalarda çok yüksek hasar çıkarabilen bir karakter. Fakat bu durumun sağlanması için pasifin aktifleşmesi yani W yeteneğinizi 2 kez tutturmanız gerekiyor. Talon'un kaçış yeteneğinin oyuna içerisinde pek eşi benzeri yok. Bu yüzden E yeteneğinizi lle çok rahat bir şekilde düşmanlarınızı atlatabilirsiniz. Talon'un yetenekleri tekil hedefleri yok etmek üzerine kurulu olduğu için saldırmadan önce hedefinizi iyi seçin.Talon anlık savaştan kaçmak için ulti yeteneğine oldukça ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden ultisinin bekleme süresinde olduğu zamanlarda bir hayli açık hedef olabiliyorTalon karşısında oynarken erken safhalarda dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Talon'un pasifini hafife alırsanız çok hızlı bir "İlk Kan" verebilirsinizTalon'un pasifini aktifleştirmesi için W yeteneğinin dönüş kısmınıda tutturması gerekiyor. Biraz dikkatli oynayarak pasifden etkilenme kısmını bir nebze ortadan kaldırabilirsinizTalon, hareketlilik konusunda pek eşi benzeri olmayan bir karakter olsa da anlık savaşlardan çıkmak için ulti yeteneğine ihtiyaç duyuyor. Bu da ulti yeteneğinin aktif olmadığı durumlarda karakteri oldukça kırılgan yapabiliyor. Talon'un özellikle erken safhalarda pasifi sayesinde çok büyük hasar avantajı oluyor. Bunu hafife almamanızda fayda var. Ayrıca Talon'un pasifini aktifleştirmesi için en etkili yöntem komple W sunu tutturmasında yatıyor. W yeteneğinin en azından dönüş kısmından kaçınabilirseniz durumunuzu biraz rahatlatabilirsiniz.