League of Legends Yama Notları, League of Legends 8.11 Yama Notları

Dünyada önemli bir kitle sahibi olan Lol oyununa dair önemli bilgileri, yama notlarını haberin detaylarında bulabilirsiniz.LoL oyununda pek çok yama paylaşılmakla beraber birbirinden farklı değişiklikler de yaşanmaktadır. Bu yazımızda sizlere League of Legends Yama Notları hakkındaki bilgileri sunmaya başlıyoruz. Oyunla ilgili son yamanın 12 Haziran 2018 tarihinde 8.12 olarak paylaşıldığını unutmayın. Bu yamanın notlarına baktığımızda oyun içi değişiklikleri anında fark edebilirsiniz. Aslında bu yamalarla ilgili karşılaştırmalı olarak bilgi sunmak daha doğru olacaktır. Örneğin 8.9 yamasında büyücü karakterinde değişiklikler yaşanmıştır. Buna ek olarak 8.10 yamasında ise orman çalışmalarında ve 8.11 yamasında ise nişancı karakterinde uygun ayarlamalar gerçekleştirilmiştir.League of Legends Yama Notları 8.12 ile beraber aslında en önemli değişiklik 'sezon ortası dönem' sürecinin bitmesidir. Son yamayla beraber çeşitli sistem değişiklikleri de yaşanmıştır. Takım için oyunlarında takım arkadaşlarına kalkan şansı sunan yeteneklerin süresi azaltılmış ve yasak idol serisinin de güç olarak aşağı çekilmesi sağlanmıştır. Bununla beraber asıl amaç daha adil bir oyun seçeneği sunmaktır. Açık beta'da 8.12 yaması takip edildiğinde dövüşçülere daha sonraki süreçlerde yardım sunabilecek eşya farklılıklarının ortaya çıktığını da görebilirsiniz. Son yamalarda dövüşçülere sunulan değişiklikler aslında oldukça olumlu etkiler yaratmıştr. Daha çok güçlenen dövüşçüler, oyundan son derece zevk alarak ilerleyişini sürdürmektedir.8.11 yaması diğer yamalara göre biraz daha dikkat çekmiştir. Özellikler nişancı eşyaları ve nişancı ürünlerinde yaşanan değişiklikler göze çarpıyor. Bunun yanı sıra yetenek kullanma süreci de başarılı bir hale getiriliyor. League of Legends Yama Notları ile ilgili olarak koridorda yaşanan değişimlerden de bahsetmek gerekmektedir. Bu süreçte koridorda yaşam becerileri biraz düşürülmüştür. Yani agresif bir oyun tarzının benimsenmesi sağlanmıştır.Yaklaşık 1 ay önce yayımlanan 8.10 League of Legends Yama Notları incelendiğinde ormanda yaşanan değişikliklerden bahsetmek gerekiyor. Ormancı karakterlerinin oyunun erken süreçlerinde kurmayı başardıkları baskıların azaltıldığı ve yine bu baskılar için çeşitli önlemler alındığını aktarabiliriz. Ancak bu yamada orman kamplarına daha fazla önem verilmiştir. Bu konuda bir örnek verecek olursak, orman kamplarının deneyim konusunda oyunun başlarında az katkısı olmaya başlamıştır. Bununla beraber ormancıların hayatta kalma becerileri de geliştirilerek bazı avantajlarla karşılaşmışlardır.Aynı yamada ödül avcılığı konusuna da değinilmiştir. Uzun bir süre boyunca şampiyonlar için aktarılan ödüller daha çok tüm takın odaklı olarak sunuluyordu. Yani takımlar yeniden oyuna giriş yaparak altın kazanılıyordu. Yönetimin amacı aslında büyük bir etki yaratmak ve bu süreci tüm takıma yaymak olarak biliniyor. Ayrıca oyuncuların bireysel hareketlerine göre ödüllendirilemeyecekleri tahminleri de yapılmaya başlanmıştır.Son olarak 2 ay önce sunulan 8.9 yamasına da göz atmamızda yarar var. Çünkü bu yamada manay ve büyücülerin yetenek kullanımları gözden geçirilmiştir. Ayrıca bu yama sayesinde yetenekler minyonların üzerinde boca edilebilmekte ve karakterlere bu anlamda en iyi eşyalar sunulabilmektedir. League of Legends Yama Notları arasında bu yamanın biraz daha önemli olduğunu işte bu yüzden söyleyebiliriz. Aynı yamada dizginsiz büyü kitabı tekrar düzenlenmiştir. Buna ek olarak büyücülerin alabildiği temel eşyalar da tekrardan güncellenerek oyuncuların beğenisine sunulmuştur.Genel olarak lol yama notları bu şekilde paylaşılabilir. Aylık olarak yapılabilen bu yamalar sayesinde hem oyunun hem de oyuncuların performansı ciddi anlamda artmaya devam etmektedir. Bu bakımdan sizlerde duyuruları takip ederek oyunla ilgili yaşanan tüm gelişmeleri anında görebilirsiniz. Buna ek olarak lol oyununun her geçen gün oyuncu sayısının arttığını da unutmayın. Zaten oyunun kendini ispat ettiğini ve milyonlarca kullanıcısının olduğunu aktarmamız doğru olacaktır.