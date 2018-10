League of Legends Worlds 2018 Sponsorlar için Twitch reytinglerini maksimuma çıkarıyor!

Aslında League of Legends tüm yıl boyunca bu tek olaya, Dünya Şampiyonası'na, öncülük edecek şekilde tasarlandı. League of Legends sadece rekabetçi oyunların doruk noktası olarak görülmekle kalmaz, aynı zamanda LoL takvimindeki diğer etkinliklerden de sponsorlara daha fazla görünürlük kazandırır.Şu ana kadar, Worlds turnuvaları normal sezon sürecinden çok daha fazla seyirciye sahip oldu. Riot Games'in resmi Twitch kanalı sezon boyunca her hafta LCS ve Kuzey Amerika & Avrupa liglerini canlı yayınladı. Yaz mevsimi için ortalama eşzamanlı görüntülenme, açılış haftasında 80.95K ile zirveye çıkmışken, birçok hafta 45K dolaylarında seyretti. Aynı zamanda LCS'in Youtube ve ESPN+ olmak üzere birçok kanalda ve platformda yayınlandığı görüldü.Güney Kore'de gerçekleşen Worlds'ün Cuma günkü yayını 129.41K ortalama eşzamanlı izleyiciye ulaştı. Sadece Riot Games'in kanalında bile, Dünya Şampiyonası Play-In aşamasında (ön eleme), 1 Ekim'de başladığından beri 10 milyon saatten fazla bir süre izlenmeye sahip oldu.Bu görüntülenme sayıları sadece bu uluslararası espor rekabetinin önemine vurgu yapmıyor, aynı zamanda sponsorlar ve markalar için de Dünya Şampiyonası'nın değerini öne çıkarıyor.Riot Games, geçtiğimiz ay Mastercard ile yaptığı önemli bir sponsorluk anlaşmasıyla manşetlere düşmüştü. Ortaklık, birkaç yıl boyunca çeşitli etkinlikleri içerecek, ancak daha çok League of Legends takviminde üç önemli uluslararası etkinlik etrafında yoğunlaşacak. MSI, All-Star turnuvası ve Worlds (Dünya Şampiyonası). Mastercard, böylece etkinliklerin önemini, en çok izleyiciyi çeken olaylara göre dikkate aldı.Dünya Şampiyonası ile LCS normal sezonu arasındaki izleyici farkı, Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımların önemini de gösteriyor. Cloud9, Team Liquid ve 100 Thieves gibi takımlar Güney Kore'de mücadele ederken Team SoloMid gibi Kuzey Amerikalı diğer takımlar gelecek sezonun başlamasını bekliyor.Bu sırada Dünya Şampiyonası'ndaki Team Liquid'in forma sponsorları, bölgelerindeki üç takımdan biri olarak Dünya Şampiyonası'nda yükselmek için yüzbinlerce ekstra gösterim (turnuvada daha da derin düşünürsek milyonlarca potansiyel) alacaklar.Herhangi bir sporda, rekabetçi performans, markalar için değer yaratmada rol oynar. Ancak formaların marka logosunda yer aldığı ve sadece birkaç takımın en fazla izleyici ile turnuvaya katıldığı bir espor turnuvasında sahadaki başarı çok daha kritik bir hal alıyor.Kaynak: The Esports Observer