Riot Games yeni oynanış gündemi ile birlikte League of Legends Ölümcül Tempo rününü güçlendirecek.



Riot Games geliştirici ekibi yaptığı açıklamada "Sezon Öncesi Dönem'in çıkışından bu yana rünler üzerinde de değişiklikler yaptık. 11.24 Yaması'ndaki zayıflatmalara rağmen Ölümcül Tempo hâlâ bazı yakın dövüşçü şampiyonların güç eğrilerini oyunun erken safhalarına taşımaya devam ediyor. Bu yüzden 12.2 Yaması'yla onu zamanla güçlenen bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.



Ayrıca geliştiriciler "Yakın dövüşçü şampiyonlar için Buzul Takviyesi oldukça iyi bir konuma yerleşti. Ancak birkaç efsuncunun daha Buzul Takviyesi'ni uzun vadede işlevsellik ve savunma açısından Aery'den daha iyi bir seçenek olarak görmesini umuyoruz. Diğer anahtar rünlerle rekabete ortak olan İlk Vuruş hem taşıyıcılar hem de suikastçılar açısından oldukça başarılı bir tablo çizdi ve onlar için farklı oynanış tarzları sunuyor." ifadelerini kullandı.



Bakalım bu League of Legends Ölümcül Tempo değişikliği ile rünlerdeki dengeler tamamen oturabilecek mi yoksa bir sonraki yamada tekrar bir güncelleme gelecek mi?



(Kaynak: playerbros)



