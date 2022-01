League of Legends Karakteri Vi, Fortnite'a Eklendi

Popüler oyun League of Legends (LoL) evreninde geçen Arcane dizisi geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayımlanmıştı. Oyunun hayranları dışındaki insanların da ilgisini çeken bu animasyon, dünya çapında başarılı ulaşmış ve birçok olumlu yorum almıştı. Bu başarının ardından da dizinin ikinci sezonu Riot Games ve Netflix tarafından onaylanmıştı.



Geçtiğimiz kasım ayında da bir başka popüler oyun Fortnite, dizideki en popüler karakterlerden Jinx'i oyuna getirmiş ve hayranları mutlu etmişti. Fortnite şimdi de Jinx'in kardeşi Vi'yi oyuna getirildiğini açıkladı. Epic Games'in sitesinden yapılan açıklamada Arcane'den esinlenilerek oluşturulan Vi kıyafetinin oyun eklendiği duyuruldu.



İçerik mağazasından 1.500 V-Bucks'a alınabilecek



Riot Games ile ortak çalışan Epic Games, karakterin Fortnite'a 23 Ocak 2021 03.00'da, yani geride bıraktığımız gece içerik mağazasına eklendiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Vi temalı aksesuraların da oyunda yer alacağı ve Jinx karakterinin de kaçıranlar için bugün 23.00'da içerik mağazasında ekleneceği ifade edildi.



Ayrıca Epic Games'in sitesinde, Vi kıyafetinin Arcane: League of Legends Seti'nden eşyalarla birlikte mağazaya eklendiği belirtildi. Vi'nin katettiği yolu gösteren tavşancık olan Zaun Hatırası sırt süsünün, Piltover Fedaisi Balyozu'nun ve Yumruk Egzersizi ifadesinin karakter ile birlikte yer aldığı da yapılan açıklamalara eklendi. Buna ek olarak Vi kıyafetinin değerinin ise 1.500 V-Bucks olduğunu belirtelim.

Dünya çapında milyonlarca oynayıcısı bulunan Fortnite, birçok yeni karakteri oyuna eklemeye devam ediyor. Daha önce Spider-Man, Hawkeye dizisinden Hawkeye ve Kate Bishop, Gears of War oyun serisinden Marcus Fenix ve Kait Diaz, Halo Infinite'den Master Chief ve God of War'dan Kratos gibi hayranların favori isimleri oyuna eklenmişti.



(Kaynak: Webtekno.com)