League of Legends 12.3 Yaması Sızdı

Zeri

Senna

Caitlyn

Amumu

Corki

Pyke (Mid)

Twisted Fate

LeBlanc

Janna

Lillia

Quinn

Turbo Kimyasal Tankı

Kaniçen

İlahsindiren

Üçlü Kuvvet

Sterak'ın Güvencesi

Ölümün Dansı

Kara Balta

Vahşi Hydra

Malmortius'un Ağzı

Sihiriçen

Ocakbağlı Baltası

Mahvolmuş Kralın Kılıcı

12.2 güncellemesiyle birlikte LoL oyuncuları tarafından beklenen şampiyon Zeri vadiye giriş yapıyor. 2 Şubat 2022 tarihinde sunulacak olan LoL 12.3 yaması hakkında sızdırılan detaylar şu şekilde:Şimdilik sızıntı olan 12.3 notları gerçeği yansıtmayabilir. Riot Games'in 2 Şubat itibariyle sunacağı 12.3 yama notlarında gerçekten de köklü değişimlere gidecek gibi gözüküyor.