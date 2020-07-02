League of Legends 12.3 Yaması Sızdı
Riot Games'in sevilen yapımlarından League of Legends 12.2 güncellemesi geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. 25 Ocak tarihinde yapılan sızıntı ile LoL 12.3 yama notu da paylaşıldı.
12.2 güncellemesiyle birlikte LoL oyuncuları tarafından beklenen şampiyon Zeri vadiye giriş yapıyor. 2 Şubat 2022 tarihinde sunulacak olan LoL 12.3 yaması hakkında sızdırılan detaylar şu şekilde:
LoL 12.3 Yamasının Sızıntı Buff ve Nerfleri:
Bufflar:
Şimdilik sızıntı olan 12.3 notları gerçeği yansıtmayabilir. Riot Games'in 2 Şubat itibariyle sunacağı 12.3 yama notlarında gerçekten de köklü değişimlere gidecek gibi gözüküyor.
(Kaynak: esporlab.com)
LoL 12.3 Yamasının Sızıntı Buff ve Nerfleri:
Bufflar:
- Zeri
- Senna
- Caitlyn
- Amumu
- Corki
- Pyke (Mid)
- Twisted Fate
- LeBlanc
- Janna
- Lillia
- Quinn
- Turbo Kimyasal Tankı
- Kaniçen
- İlahsindiren
- Üçlü Kuvvet
- Sterak'ın Güvencesi
- Ölümün Dansı
- Kara Balta
- Vahşi Hydra
- Malmortius'un Ağzı
- Sihiriçen
- Ocakbağlı Baltası
- Mahvolmuş Kralın Kılıcı
Şimdilik sızıntı olan 12.3 notları gerçeği yansıtmayabilir. Riot Games'in 2 Şubat itibariyle sunacağı 12.3 yama notlarında gerçekten de köklü değişimlere gidecek gibi gözüküyor.
(Kaynak: esporlab.com)
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