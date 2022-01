League of Legends 12.2 Yama Notları

12.2 güncellemesiyle birlikte LoL oyuncuları tarafından beklenen şampiyon Zeri vadiye giriş yapıyor. Riot tarafından paylaşılan LoL 2022 güncelleme haritasına göre 12.2 güncellemesi 20 Ocak tarihinde sunulacak. İşte güncellemenin tüm detayları:



LoL 12.2 Yamasının Buff ve Nerfleri:



LoL 12 güncellemesiyle birlikte şampiyonlardan Zed, Qiyana ve Shen'in etkilerini artış sağladı. 12.2 ile bu durum tersine dönecek. Samira, Senna, Yasuo ve Yone şampiyonlarına ise iyileştirmeler yapılacak. İşte tüm notlar:



Janna



Temel hareket hızı 315'den 330'a yükseldi.

AD artış oranı 1.5'den 3'e yükseldi.

Saldırı menzili 550'den 500'e düşürüldü.

Takım arkadaşlarının Janna'ya hareket ederken kazandıkları hareket hızı kaldırıldı. Artık Janna'nın W yeteneği ile büyü hasarı vermeyecek.

Q yeteneğinin mana bedeli arttırıldı. Ayrıca Q yeteneğinin odaklanma süresi 1.5 saniyeden 1.25'e geriledi. Ayrıca Janna'nın Q yeteneğinin nereye gideceğini takım arkadaşları görebilecek.



W yeteneğinin yavaşlatma süresi 2 saniyeden 3 saniyeye yükseldi. Bekleme süresi ise 8 saniyeden 12 saniyeye yükseldi.



E yeteneğinin bekleme süresi azaltıldı. Ayrıca rakip şampiyona uyguladığı CC'lerde E yeteneğinin bekleme süresi azalacak.



R yeteneğinde iyileştirme oranı 0.5'ten 0.25' geriledi ancak toplam iyileştirme oranı aynı kaldı.

Lulu



W yeteneğinin bekleme süresi 16-12 saniyeden 17-13 saniyeye yükseldi.

Nocturne



Başlangıç can artışı 85'ten 95'e yükseldi.



Q yeteneğinin sağladığı AD oranı %75'den %85'e yükseldi.

Qiyana



Temel can yenilenmesi 7.5'ten 6'ya geriledi.

Rengar



Artık R yeteneğinde kamufle olduğu zaman sıçrayabilecek.

Samira



Mermi başına verdiği hasar oranı artırıldı.



Senna



Q yeteneği artık 2 saniyeliğine %20 (saldırı gücüne bağlı olarak) yavaşlatma sağlayacak.

Shen



Q yeteneğinin hasarı, rakip şampiyonun maksimum HP'sinin %4-6 kadarına hasar verecek.

Tham Kench



Q yeteneğinin yavaşlatma oranı %40'dan %50'ye yükseldi.

E yeteneğinin verdiği kalkan arttı ve aldığı hasar oranı azaldı.

W yeteneğinin verdiği hasar arttı.

Tristana



Başlangıç canı 559'dan 600'e yükseldi.



Can yenilenmesi 3.75'ten 4'e yükseldi.

Veigar



Q yeteneğinin bekleme süresi 7 saniyeden 5 saniyeye düştü.

Volibear



E yeteneğinin bekleme süresi düştü.

Temel AD oranı arttı.

Yasuo



Q yeteneğinin hasar oranı artırıldı.

Yone



Q yeteneğinin hasar oranı artırıldı.

Zed



Temel AD hasar oranı %100'den %60'a düşürüldü.



(Kaynak: esporlab.com)