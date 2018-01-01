Kore, Çin karşılaşmasında kazanan Çin ekibi oldu!



Invictus Gaming ile KT Rolster arasında oynanan seri mükemmel anlara sahne oldu. 2-0'dan geriye dönmeye çalışan KT Rolster 2-2'yi bulsa da son maçı da kaybederek Worlds 2018'e veda etti.



Böylelikle LCK takımlarının Worlds 2018'deki başarısızlıkları devam ediyor. Beklentilerin çok altında kalan LCK temsilcilerinden geriye sadece Afreeca Freecs kaldı ki onlarında final görebilmesi çok zor gözüküyor. 2012'den bu yana final oynayan LCK takımları için bu çok üzücü bir durum olur.



2-0 iken kazanmaya oldukça yaklaşan Invictus Gaming 3-0'ı tek bir vuruş ile kaçırdı. Bunun üzerine iyice yavaş bir oyun oynamaya başlayan KT Rolster 4. maçı da kazanarak yarı finale çıkabilmek adına bir şans yakalamış oldu. Ama son maçta geriye düştüler ve tam anlamıyla karşılık verecekleri bir seçenekleri yoktu. Genellikle çok kötü seçim yasaklama yapan KT Rolster bu tarafta yaşadığı sıkıntıları 1. ve 5. maçlarda çok fazla hissedince seriyi kaybetmeleri şaşırtıcı olmadı.



Bu sezon Çin ekiplerinin sezonu olacakmış gibi duruyor ve bu yükselişin sonunda LCK'in geri dönebilmesini oldukça zor görüyorum. RNG favori olarak çıktığı seriyi kazanacaktır ama EDward Gaming zorlu rakibi Fnatic karşısında neler yapacak göreceğiz. Finalde 2 Çin takımı görmemiz beni şaşırtmaz.



