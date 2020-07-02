Kısa süreliğine: Assassin's Creed Valhalla ücretsiz oldu!

Epic Games'in GTA 5 gibi yapımları ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunması sonrasında, diğer platformlarda rekabet edebilmek için önemli yapımları ücretsiz sunmaya başladı. Bu kapsamda Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft tarafından kısa süreliğine ücretsiz bir şekilde oyunculara sunuldu.



Maalesef Epic Games'in GTA 5 başta olmak üzere birçok oyunda uyguladığı stratejinin aksine, bu oyun ömür boyu sizin kütüphanenizde kalmıyor. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ve Far Cry 5 ile benzer şekilde Valhalla'da kısa bir süre boyunca (24 – 28 Şubat) ücretsiz oynanabilir oldu.



Assassin's Creed Valhalla ücretsiz nasıl oynanır?



Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve 10 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla, serinin 12. ana oyunu olma özelliğini taşıyor. Hem PC hem de konsol oyuncuları için ücretsiz oynanabilir hale gelen oyunu deneyimlemek için yapmanız gerekenler şu şekilde;



Adım: Bağlantıya tıklayarak Ubisoft'un ilgili sayfasına ulaşın.

Adım: Ardından Oyunu oynamak istediğiniz platformu seçin.

Adım: PC kullanıcıysanız Ubisoft Connect hesabına giriş yapın.

Adım: Konsol kullanıcıysanız size uygun olan platformu seçin.

Adım: Adımları tamamladıktan sonra oyunu indirebilirsiniz.



Kampanyanın süresi dolduktan sonra ilerlemeniz kaybolmayacak. Oyuna devam etmek için satın almanız şart, ancak ilerleyen bir tarihte satın almış olsanız da kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.



AC: Valhalla minimum sistem gereksinimleri



Oyunu Full HD çözünürlükte ve düşük ayarlarda saniyede 30 karenin altına düşmeden oynayabilmek için Ubisoft'un açıkladığı sistem gereksinimi şu şekilde;



İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz / Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz

Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 GB / Nvidia GeForce GTX 960 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 50 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit



(Kaynak: shiftdelete.com)



