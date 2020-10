KFC'den Xbox Series X müjdesi

Bu sene haziran ayında sizlere aktardığımız bir haberimizde, ünlü "fast food" zinciri KFC'nin KFConsole adını verdiği yeni bir konsolunu tanıttığını aktarmıştık. Bir parodi olma ihtimali oldukça yüksek olan bu tanıtımda konsolun 12 Kasım'da çıkacağı ifade edilmişti.



O günden sonra KFC'nin KFConsole'uyla ilgili herhangi yeni bir gelişme yaşanmasa da şirket, Xbox Series X için Microsoft ile iş birliğine giderek yeni bir kampanya başlattı. KFC, kampanya kapsamında özel tasarım bir Xbox Series X kontrolcüsü verecek.



KFC temalı Xbox Series X kontrolcüsü



Özellikle piyasaya sürülecek yeni ürünlerde şirketler tarafından bu tür pazarlama taktikleri sıkça kullanılır. Örneğin Microsoft, Xbox One konsolu için daha öncesinde Cyberpunk 2077 temalı ve Wonder Woman temalı sınırlı sayıda konsollar çıkarmıştı.



Şirket, yine benzer bir kampanya için Kentucky Fried Chicken (KFC) ile ortaklığa gitti. İki şirket arasındaki bu ortaklık kapsamında katılımcılardan bir tanesine Xbox Series X, bir tanesine ise yukarıda da gördüğünüz özel olarak tasarlanmış KFC temalı Xbox Series X kontrolcüsü verilecek.



KFC ve Microsoft ortaklığında gerçekleştirilen bu kampanya 19 Ekim tarihinde başladı ve 15 Kasım tarihine kadar da devam edecek. Bu kampanyaya katılmak için bir adet KFC kutu menü satın almak ve kutudaki kodu KFC uygulamasına girmek gerekiyor.



Benzer bir kampanya Sony tarafından da yapılmıştı. Sony, Burger King ile iş birliğine giderek bir kişiye yeni nesil konsolunu vereceğini duyurmuştu. Bizim açımızdan bu kampanyaların tek kötü yanı, her ikisinin de Birleşik Krallık için geçerli olması.



KAYNAK: webtekno