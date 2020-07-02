Kendi partinizi kurup iktidara gelebileceğiniz mobil oyun: Seçim Oyunu 2

Mobil oyun pazarında oldukça iddialı işler çıkaran Türk yapımcılar bu defa oldukça farklı ve eğlenceli bir oyunla karşımıza çıkıyor. Seçim Oyunu 2 ile oyuncuların amacı, sandıktan çıkan bir sonraki siyasi lider olmak.



Oyunda yapabileceğimiz pek çok farklı şey var. Bunlara makam odası düzenlemekten seçim otobüsümüzle il il dolaşmaya, kürsülerde konuşma yapıp miting meydanlarında halka seslenmeye ve parti kurultayları düzenlemeye pek çok aktivite dahil.



Otobüsümüze atlayıp memleketi dolaşalım



Oyuna başlarken var olan siyasi partilerden birinin kontrolünü ele alabileceğiniz gibi kendi partinizi kurup o parti ile iktidara yükselmeye çalışabilirsiniz. Çeşitli sembolleri kullanarak kendi parti sembolümüzü falan koyabiliyoruz.



Partimizi kurduktan ve kendi karakterimizi oluşturduktan sonra çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu aktiviteler arasında televizyonlara çıkmak, seçim otobüsümüzle seçmenlerimize ulaşmak, mitinglerde konuşmak ve parti içi muhalefet ile mücadele etmek gerekiyor.



Bütün bunları yaparken de Türkiye haritasının altında yer alan oranlara bakarak seçimlerde alabileceğimiz oyları görebiliyoruz. Oyuna kendi partimizle başlamamız durumunda oy oranımız sıfır olarak başlıyoruz. Seçimlerde rakibiniz yüksek oyu olmayan bir partiyse kendinizi çok yormadan da oyunu oynayabilirsiniz ancak amacınız iktidar olmak ise daha dikkatli olmanız gerekiyor.



Seçime adım adım ilerleyelim



Oyunda seçime 90 gün kala bir parti kurarak seçim yolculuğumuza başlıyoruz. Haliyle koştura koştura seçime girmemiz gerekiyor. Ankara'dan başladığımız yolculuğumuzda memleketimizin 81 ilinde iktidar yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Sadece kendi hamlelerimizi değil, rakip siyasi partilerin hamlelerini de takip etmemiz gerekiyor.



Son dönemde birbiri ardından gelen Türk yapımı mobil oyunlar peşpeşe başarılı sonuçlar alıyor. Bakalım Seçim Oyunu 2 de benzer bir başarı yakalayabilecek mi?



