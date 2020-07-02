Kaspersky, Minecraft modlarına gizlenmiş virüsler hakkında oyuncuları uyardı

Sayısız ödüle sahip olan ve 7'den 70'e her kesimden oyuncunun dikkatini çekmiş olan Minecraft, günümüzde de devasa bir aktif oyuncu kitlesine sahip. Ne yazık ki bu popülerliği ve kalabalık kitlesi, hacker'ların ve dolandırıcıların da uzun zamandır dikkatini çekiyor.



Geçmişte farklı yöntemleri kullandığını gördüğümüz bu kötü amaçlı insanlar, birçok kişiyi oyun hesabından, hatta bir kısmını mal varlığının bir kısmından etmişti. Oyun içi eklentiler yoluyla oyunculara ulaşan bu kişiler ve yaptıkları hakkında tanınmış güvenlik şirketi Kaspersky açıklama yaptı.



Son zamanlarda Minecraft modlarının içinde saklanan virüs sayısında büyük bir artış var





Kaspersky'ın yaptığı açıklamalara göre modların içinde saklanan bu virüsler, kullanıcının oyun deneyimini etkilemiyor olsalar da sürekli çıkan reklamlar , videolar ve uygulama sayfaları sebebiyle mobil cihazı kullanışsız hale getiriyorlar.



Bu virüslü uygulamalar bir kere açıldıklarında ikonlarını gizliyor ve telefon menüsünden yok oluyorlar. Buradan sonra ise kullanıcıyı sonu gelmez tam ekran reklamlar, rastgele YouTube videoları ve Google Play uygulama sayfaları bekliyor ve dolayısıyla bu sayfalara, videolara ve uygulamalara girildikçe, mobil cihaz daha çok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.



Bilgilere göre Kaspersky, Google'ın virüslü yazılımları uygulama marketinden kaldırdığını bildirdi. Fakat bu, bu tür oyun içi eklentilere meraklı olan kişiler için artık rahatlayabilecekleri anlamına gelmiyor. Bu sebeple bu tür oyun içi eklentiler, uygulamalar veya oyunlar indirmek istediğinizde, resmi kaynaklardan başka yollara başvurmamanızı öneriyoruz.



Oyunculara oyun içi değerli kıyafetler, değerli eşyalar veya farklı modlar vadeden bu zararlı yazılımlara karşı korunmak için mobil cihazınızda güvenilir bir virüs programı bulundurmanız faydalı olacaktır.



Kaynak: WebTekno











