Josef'ten kendisini yapmayan FIFA22'ye videolu tepki

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, kendisini yapmayan dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu FIFA22'e tepkisini esprili bir şekilde gösterdi.

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