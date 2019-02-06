James Harden, Arda Turan'ı seçti!

NBA'de Houston Rockets'ın süperstarı James Harden, FIFA 19 Ultimate Team'de haftanın Squad Battles'ini kendisi gibi sakallı sporculardan oluşturdu. Harden'ın yedek kadrosunda Başakşehir forması giyen Arda Turan da yer aldı. Harden'in yedek kadrosundaki diğer isimler ise; Atletico Madrid'den Diego Costa, Chelsea'den Giroud, Colorado Rapids'den Tim Howard, Galli futbolcu Joe Ledley, Aston Villa'dan Mile Jedinak ve İngiliz futbolcu Sinclair oldu. James Harden'ın 11'i: Navas, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Socrates, Pogba, Vinicius, Bale, Raul, Ronaldo.



FIFA SQUAD BATTLES NEDİR?



Squad Battle, EA'nın temel olarak tek oyunculara getirdiği yeni bir moddur ancak tek oyuncu gerçekten rekabet edebilir hale getirecektir. Haftalık bir yarışma ile takım muharebelerine atılıp yeni rakiplere karşı oynayabilirsiniz. Her gün gerçek FUT topluluk mangalarından seçilen dört yeni kadro var. Bu takımların her birini, özel taktikleri, oluşumu ve kimyayı görebilirsiniz. Seçkin Kadro Savaşı'nda, yeteneklerinizi test etmek ve takımınızı oluşturmak için futbolcuların, FIFA oyuncularının ve ünlülerin takımlarına meydan okuyabilirsiniz. Herkes bir hafta boyunca mevcut olana aynı kadroyu alır. Öne Çıkan Kadro Savaşı bazen bir hafta atlayabiliyor.



