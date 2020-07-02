İstenilen oldu: İşte siyah PS 5 DualSense kontrolcüsü!
Bir süredir gündemimizde yer almayan ancak Türkiye fiyatının belli olmasıyla tekrar gündemimize giren PlayStation 5, tavsiye edilen satış fiyatının 8 bin 299 TL olacağı açıklanmıştı. İşte bunun ardından orta çıktığı kadarıyla siyah PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü de FCC'de yerini alarak, canlı canlı görüntülendi.
Oyunseverlerin çıkması için heyecanlandığı ancak özellikle oyun fiyatlarının çok yüksek olmasıyla eleştirilen PlayStation 5, kasım ayında satışa çıkacak. Konsol hakkında pek çok şey ortaya çıkmış olsa da DualSense kontrolcüsü için "siyah renginin" gelmesi bekleniyordu ancak nasıl görüneceği hakkında çok az şey biliniyordu.
Şimdi ise ortaya çıktığı kadarıyla, siyah PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü FCC yani Federal İletişim Komisyonu tarafından onay aldı. Twitter üzerinden bir kullanıcı ise kontrolcünün tuşlarının dahi siyah olduğunu yaptığı paylaşımla göstermiş oldu. Bu oyun kolunun aynı zamanda kablosuz olduğunu belirtelim.
Bu kontrolcüde normal PS kollarından farklı özellikler de yer alıyordu. Dokunsal geri besleme, adaptif tetikleme, kol içine gömülü mikrofon gibi özellikler kazanan bu kontrolcünün kullanıcılar tarafından merakla beklendiğini söylemek mümkün. Bunun dışında PS 5 DualSense kontrolcüsü geriye dönük olarak PS 4 oyunlarında kullanılabilecekken, PS 4 kontrolcüsünün PS 5 oyunlarında çalışmayacağını belirtelim.
Kaynak: ShiftDelete.net
Şimdi ise ortaya çıktığı kadarıyla, siyah PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü FCC yani Federal İletişim Komisyonu tarafından onay aldı. Twitter üzerinden bir kullanıcı ise kontrolcünün tuşlarının dahi siyah olduğunu yaptığı paylaşımla göstermiş oldu. Bu oyun kolunun aynı zamanda kablosuz olduğunu belirtelim.
Bu kontrolcüde normal PS kollarından farklı özellikler de yer alıyordu. Dokunsal geri besleme, adaptif tetikleme, kol içine gömülü mikrofon gibi özellikler kazanan bu kontrolcünün kullanıcılar tarafından merakla beklendiğini söylemek mümkün. Bunun dışında PS 5 DualSense kontrolcüsü geriye dönük olarak PS 4 oyunlarında kullanılabilecekken, PS 4 kontrolcüsünün PS 5 oyunlarında çalışmayacağını belirtelim.
Kaynak: ShiftDelete.net
Video Galeri
Son haberler