İstenilen oldu: İşte siyah PS 5 DualSense kontrolcüsü!

Dokunsal geri besleme, adaptif tetikleme, kol içine gömülü mikrofon

PS 5 DualSense kontrolcüsü

PS 4 oyunlarında









Oyunseverlerin çıkması için heyecanlandığı ancak özellikle oyun fiyatlarının çok yüksek olmasıyla eleştirilen PlayStation 5, kasım ayında satışa çıkacak. Konsol hakkında pek çok şey ortaya çıkmış olsa da DualSense kontrolcüsü için "siyah renginin" gelmesi bekleniyordu ancak nasıl görüneceği hakkında çok az şey biliniyordu.Şimdi ise ortaya çıktığı kadarıyla, siyah PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü FCC yani Federal İletişim Komisyonu tarafından onay aldı. Twitter üzerinden bir kullanıcı ise kontrolcünün tuşlarının dahi siyah olduğunu yaptığı paylaşımla göstermiş oldu. Bu oyun kolunun aynı zamanda kablosuz olduğunu belirtelim.Bu kontrolcüde normal PS kollarından farklı özellikler de yer alıyordu.gibi özellikler kazanan bu kontrolcünün kullanıcılar tarafından merakla beklendiğini söylemek mümkün. Bunun dışındageriye dönük olarakkullanılabilecekken, PS 4 kontrolcüsünün PS 5 oyunlarında çalışmayacağını belirtelim.