İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde: "En büyük hedefim Dünya Kupası'na gitmek"

Türkiye'nin başarılı FIFA oyuncularından İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, "Bu sezon 5 turnuvaya katılacağım. Onların hepsinde minimum Top 16 yaparak Dünya Kupası play-off'una gitmek istiyorum. Oradan sonrası da zaten Dünya Kupası'na uzanıyor. En büyük hedefim Dünya Kupası'na gitmek" dedi.



2019'da Dünya Kulüpler Kupası'nda dünya üçüncülüğü başarısına imza atan, sezon başında FUT Esports'tan ayrılarak Digital Athletics ile anlaşan ve yeni sezonda da FIFA'da Türkiye'yi dünyada temsil edecek isimlerden birisi olan Red Bull sporcusu İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, kariyerinden hedeflerine ve FIFA 23'e kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Geçen sezonun kendisi için beklediği gibi gitmediğini kaydeden Isopowerr, "Hedeflerimi tam anlamıyla gerçekleştiremedim. Biraz zor bir süreçti. Turnuvalar biraz şanssız geçti. Özellikle ilk iki turnuva. Sonrasında üçüncü turnuvada, FIFA'nın yaptığı global turnuvada üçüncü oldum. Bizim şu anda oynadığımız bölge Europe/East. Dünyanın en zor bölgesi. Orada Top 3 yaparak sıralamamı 20'nci sıraya kadar yükseltmiştim. Son turnuvada bir tur daha geçseydim eğer Dünya Kupası play-off'una gidecektim tekrardan. 50 puanla kaçırdım maalesef. Geçen sezonu Europe/East'te 26'ncı bitirdim. Ama Dünya Kupası play-off'una katılamadım. O yüzden istediğim gibi gitmedi" ifadelerini kullandı.



"DIGITAL ATHLETICS, FIFA'YA ÖNEM VEREN BİR KULÜP, MUTLUYUM"



Sezon başında FUT Esports ile yollarını ayırıp Digital Athletics bünyesine geçtiği süreçten bahseden İsmail, "Biz çok önceden tanışıyorduk aslında, hem Onur ağabey ile, hem Ali ağabey ile. 3 sene önce Amerika'ya bir turnuvaya gitmiştim, Futbolist ile birlikte. Onlar da orada mücadele ediyordu, o zaman Sergen vardı. Orada tanışmıştık. Onlar da FIFA'ya önem veren bir kulüp. FUT ile olan anlaşmam bittikten sonra onlarla konuştuk, anlaştık. Şu anda mutluyum. İnşallah bu sezon çok daha güzel geçer. Şu anda güzel başladım. Dünya sıralamasında 25'inci sıradayım. Umarım böyle devam eder" diye konuştu.



"DÜNYA KULÜPLER KUPASI'NDA GÜZEL BİR BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORUZ"



Bu sezonki hedeflerinden bahseden Isopowerr, "Bu sezon 5 turnuva olacak bireysel olarak. Onların hepsinde minimum Top 16 yaparak Dünya Kupası play-off'una gitmek istiyorum. Oradan sonrası da zaten Dünya Kupası'na uzanıyor. En büyük hedefim Dünya Kupası'na gitmek. Onun dışında Dünya Kulüpler Kupası var. Bu sene iyi bir kadro kurduk Digital Athletics ile beraber. Yurt dışından Roberts'ı aldık, Hollandalı, 18 yaşında. Çok yetenekli bir çocuk. Dragon'u aldık, o da iki kez dünya ikincisi oldu. Koçluk bakımından da çok önemli bir isim. JoinKK da var. O da hem koçluk hem oyunculuk yapıyor. Güzel bir ekip kurduk. Dünya Kulüpler Kupası'nda güzel bir başarı elde etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"FIFA 23, FIFA 22'DEN ÇOK DAHA ZOR"



FIFA 23'ün FIFA 22'ye göre çok farklı olduğunu kaydeden İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, şunları söyledi:



"İlk 1, 1.5 hafta çok zor geçti benim için. Hem taktik bulmakta zorlandım hem de gameplay, 22'ye göre çok farklıydı. Oyundan dribbling'leri komple kaldırmışlar. Dribbling diye bir şey kalmamış. Oyun biraz farklı geldi. İlk 1 hafta hiç alışamamıştım, şu an yeni yeni taktiklerimi buldum. Oyuna daha çok alıştım, daha iyi oynuyorum. Ama geçen seneye göre çok daha zor bir oyun."



"İNŞALLAH TÜRKİYE'DE SÜPER LİG KURULUR"



Türkiye'nin FIFA Ultimate Team'de bir lige ihtiyacı olduğunu ve bu konuda Avrupa'nın gerisinde kaldığını dile getiren İsmail Can Yerinde, "İnşallah e-Milli Takım'ın ardından Süper Lig de kurulur. Çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yeni başlayanlar için, aynı zamanda izleyenler için. Şu anda bir tık gerideyiz bu konuda. İspanya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, bütün ülkelerin ligleri var resmi olarak, inanılmaz izleyici kitleleri var. Umarım bizim ülkemizde de bu lig kurulur. Biz de oynarız orada ve kazanan da Dünya Kupası play-off'una gider. Tüm büyük takımların espor takımı var. Birçoğunun FIFA oyuncusu da var. Lig kurulduğu takdirde bunun daha fazla değer kazanacağını düşünüyorum" dedi.



"RED BULL BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"



Red Bull sporcusu olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Isopowerr, "Onlar benim için çok özel. 2 senedir beraberiz. Benim için bir ayrıcalık. Çünkü dünyada Red Bull sporcuları nadir sporcular ve hepsi çok başarılı, hepsi çok özel. Onların arasında olmak da benim için çok önemli. İçeride çok güzel bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Umarım beraber çok daha güzel başarılara imza atarız" şeklinde konuştu.



İsmail Can Yerinde son olarak, "Umarım ülkemizde resmi bir espor ligi kurulur ve e-Milli Takımımız Dünya Kupası'na giderek önemli başarılara imza atar" mesajını vererek sözlerini noktaladı.