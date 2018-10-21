Imperial'de yaprak dökümü! İki isimle yollar ayrıldı!
Kötü sonuçların ardından iki isimle yollar ayrıldı.
Yakın zamanda Ukrayna'nın Kiev şehrinde düzenlenen StarSeries i-League Season 6'da karşımıza çıkan Imperial'de turnuvada alınan kötü sonuçların ardından iki isimle yollar ayrıldı.
2019 yılının ilk Major turnuvası olacak olan IEM Katowice'ye katılma hayali kuran Imperial, Polonya'daki turnuvaya katılabilmek için Europe Minor açık elemelerinde mücadele ediyor. Elemelerde Imperial kadrosunda bulunan iki yeni oyuncu ise geçtiğimiz günlerde takım koçu Neil "NeiL_M" Murphy tarafından açıklanmıştı. Bu isimler İsveç efsanesi Markus "pronax" Wallsten ve Otto "ottoNd" Sihvo'dan başkası değildi.
Öncesinde bu iki ismin hangi oyuncuların yerine kadroya dahil olduğu açıklanmamıştı. Fakat sonrasında Imperial'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Žygimantas "nukkye" Chmieliauskas ve Eimantas "pounh" Lazickas'ın artık takım bünyesinde yer almadığı duyuruldu.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
2019 yılının ilk Major turnuvası olacak olan IEM Katowice'ye katılma hayali kuran Imperial, Polonya'daki turnuvaya katılabilmek için Europe Minor açık elemelerinde mücadele ediyor. Elemelerde Imperial kadrosunda bulunan iki yeni oyuncu ise geçtiğimiz günlerde takım koçu Neil "NeiL_M" Murphy tarafından açıklanmıştı. Bu isimler İsveç efsanesi Markus "pronax" Wallsten ve Otto "ottoNd" Sihvo'dan başkası değildi.
Öncesinde bu iki ismin hangi oyuncuların yerine kadroya dahil olduğu açıklanmamıştı. Fakat sonrasında Imperial'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Žygimantas "nukkye" Chmieliauskas ve Eimantas "pounh" Lazickas'ın artık takım bünyesinde yer almadığı duyuruldu.
Açık elemelerde iki yeni isimle mücadele eden Imperial ise burada son 8'e kalmayı başardı. Imperial'in bir sonraki rakibi ise Fransız ekip 3DMAX olacak. 3DMAX karşısında galip gelmesi durumunda Vitality-Sprout karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak olan Imperial, bu karşılaşmadan da galip ayrılırsa Europe Minor kapalı elemesinde mücadele etmeye hak kazanacak.
Today we announce that @nukkyez & @pounhCSGO are no longer part of our CSGO team. We would like to thank them for their time with Imperial and wish them the best of luck in the future!@GODpronax & @ottoNdCSGO will be playing with the team in the EU Minor quals this week.
— The Imperial (@theimperialgg) 21 Ekim 2018
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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