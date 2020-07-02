İlk Oyunu Ülkemizde Çok Sevilmişti: Atomic Heart 2 ve The CUBE Türkçe Geliyor!

Sevilen oyun Atomic Heart'ın devam oyunu Atomic Heart 2 ve yine aynı ekibin geliştirdiği MMORPG The CUBE'un çıkışıyla birlikte resmî Türkçe dil desteği ile geleceği açıklandı.



Mundfish ekibinin geliştiriciliğini üstlendiği ve çıktığı dönem Game Pass sayesinde ülkemizde de fazlasıyla oynanan ve sevilen Atomic Heart'in devam oyunu Atomic Heart 2 geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Summer Game Fest'te resmî olarak tanıtılmıştı.



