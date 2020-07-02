Ýlk Avrupa Hado Þampiyonasý'na Ýstanbul ev sahipliði yapacak

Fiziksel harekete dayalý sistemiyle ön plana çýkan Japon artýrýlmýþ gerçeklik oyunu hado, yýl sonuna kadar 30 þehirde sporseverlerin kullanýmýna sunulacak.Yakan topun günümüz versiyonunda artýrýlmýþ sanal gerçeklik teknolojisi kullanýlarak uygulanan hado, diðer e-sporlardan farklý olarak oyuncularýna hareket etme imkaný saðlamasýyla dikkati çekiyor.60 metrekare bir sahada cinsiyet, yaþ, boy ve kilo farký gözetmeksiniz bire bir, ikiye iki ve üçe üç iki takýmýn 80 saniyelik setler üzerinden oynadýðý hado, kondisyon, konsantrasyon gerektiren ve patlayýcý güç kullanýlan bir spor branþý olarak öne çýkýyor.Türkiye'ye 2019 Ekim ayýnda gelen hadonun, haziran ayýna kadar 10, yýl sonuna kadar da 30 þehirde kurulumunun tamamlanmasý planlanýyor.Ýstanbul, 23-26 Eylül'de 16 milli takýmýn katýlacaðý ilk Hado Avrupa Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacak.Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir, AA muhabirine, hadonun Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) bünyesinde bulunduðunu söyledi.Hadonun yakan top oyununun günümüz versiyonunda artýrýlmýþ gerçeklik teknolojisi kullanýlarak uygulanan bir spor branþý olduðunu belirten Erdemir, "Altý metreye 10 metre bir sahada, artýrýlmýþ gerçeklik perdelerinin önünde bire bir, ikiye iki ve üçe üç oynanan bir spor branþý. Yakan toptaki gibi iki takýmýn oynadýðý gerçekten ciddi bir kondisyon, konsantrasyon gerektiren, 80 saniyelik setler üzerinden oynanan ve çok patlayýcý güç kullanýlan bir spor." diye konuþtu.Erdemir, sporun 2019 Ekim ayýnda Türkiye'ye geldiðini fakat bunun yaklaþýk 12 aylýk döneminin pandemiyle geçtiðini aktararak, esas planladýklarý programlarýnýn 6 ay gerisinde olduklarýný, sistemin Ýstanbul Kartal'da bir alýþveriþ merkezinde kurulu olduðunu belirtti.Rumeli Üniversitesiyle yaptýklarý anlaþma gereði antrenörlük eðitimi verildiðini, mayýs ayýnda Muðla Üniversitesinde ilk hado üniversiteler arasý þampiyonanýn gerçekleþtirileceðini dile getiren Erdemir, Marmara Üniversitesi ile imzalanan protokolle milli takým seviyesindeki oyuncularýn tüm genetik incelemelerinin yapýldýðýný kaydetti.Erdemir, Sakarya merkezli yedi þehre sistemin kurulumuna baþladýklarýný belirterek, þöyle devam etti:"Haziran ayýnda Türkiye'nin en azýndan 10 þehrinde hadonun konumlanmýþ ve ulaþýlabilir olmasýný saðlayacaðýz. Hedefimiz yýl sonuna kadar 30 þehirde tamamlamak. Dünyada ilk Hado Avrupa Þampiyonasý'ný 23-26 Eylül'de 16 milli takýmýn katýlýmýyla Ýstanbul'da gerçekleþtireceðiz. Bu dünyada Uzak Doðu'dan sonra ilk Avrupa organizasyonu olmasý açýsýndan çok önemli. 25 ülkenin hado haklarý bizde, eylül periyoduna kadar diðer Türkiye dýþýndaki 3 ya da 4 ülkede de kurulumlarýmýzý tamamlayýp, Ýspanya, Portekiz, Ýngiltere ve Ýtalya gibi ülkelerle beraber buraya davet edip 16 takýmlý ilk Hado Avrupa Þampiyonasýný Ýstanbul'da gerçekleþtireceðiz. Bu benim bildiðim kadarýyla e-spor alanýnda ulusal spor branþý seviyesinde ilk uluslararasý milli karþýlaþmalarýn oynanacaðý þampiyona olacak."Okullarýn tekrar tam kapasiteyle açýldýðýnda hadonun aktif oynanan spor branþý pozisyonuna geleceðini dile getiren Erdemir, "Bizim bir periyodumuz 80 saniye, 3 set bile oynatsanýz 24 kiþilik sýnýf bir beden eðitimi dersinde yoðun bir tempoda tüm enerjisini boþaltabiliyor. Normalde bütün okullarda spor salonu yok ama size 60 metrekare kullanýlabilir bir spor salonu imkaný yaratýyor." dedi.Erdemir, teknolojinin geliþtiðini ifade ederek, "Hado'nun sistemi 5G teknolojisi geldiði takdirde Sakarya'daki herhangi bir takýmý, kendi mekanýnda baþka bir ülkedeki takýmla karþýlýklý maç yapabiliyor konumda olacak. Þu an bütün sistemimiz buna hazýr. Bu da size seyahat etmeden kendi þehrinizden ayrýlmadan farklý ülkelerle aktif, kondisyonel bir spor yapma imkaný saðlýyor." ifadelerini kullandý.Merkezi Sakarya olmak üzere 7 ilin hadonun bölge temsilciliðini alan Nurettin Tepe de artýrýlmýþ gerçeklikte sporcularýn fiziksel olarak iþin içine dahil olduðunu ve enerji harcadýðýný söyledi.Tepe, temsilcilik için Koray Erdemir ile irtibata geçtiklerini aktararak, "Sakarya'yý merkez yapmak kaydýyla Ankara, Bursa, Bolu, Yalova, Düzce ve Kocaeli'de tüm lisans haklarýný kendilerinden aldýk. Sakarya'yý merkez yaparak diðer illerde de bu sistemin yayýlmasýný saðlayacaðýz. Temel hedefimiz, yaygýnlaþýp profesyonel liglerin oluþturulmasýndan sonra Sakarya'mýzdan milli takýma rekabetçi çocuklar yetiþtirmek." diye konuþtu.