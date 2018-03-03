IEM Katowice 2018'de finalin adı belli oluyor!
IEM Katowice'de yarı final mücadeleleri bugün oynanacak!
27 Şubatta 16 takımla başlayan IEM Katowice 2018'de artık yalnızca dört takım var: Astralis, fnatic, FaZe, Liquid. 500.000$ ödül havuzlu turnuvada çeyrek final maçlarının bitmesiyle yarı final mücadelelerinin tarafları kesinleşti. Bugün yani 3 Martta oynanacak yarı finallerde Astralis FaZe karşısına çıkarken Liquid ve fnatic bu iki devden birinin finalde rakibi olabilmek için çaba gösterecek.
03.03.2018 - 17:00 Astralis vs. FaZe Clan
Emil "Magisk" Reif ile transferde tam isabet yapan Astralis yıldızlar topluluğu FaZe karşısında final bileti arayışında olacak. Danimarka temsilcisi; Renegades, SK Gaming ve Liquid'e karşı aldığı galibiyetler sonucu A Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan yarı finale çıkmıştı. Öte yandan FaZe, B Grubu'nda ORDER ve North'u mağlup ettikten sonra fnatic'e yenilmiş ve çeyrek finalde Cloud9'ın rakibi olmuştu. Son derece çekişmeli ve heyecanlı geçen çeyrek final maçında 2-1 ile galip gelen Finn "karrigan" Andersen liderliğindeki takım, son majör şampiyonuna yaptıklarını yarı finalde tekrarlama peşinde.
03.03.2018 - 20:50 fnatic vs. Liquid
Bir tarafta turnuvanın sürpriz takımı fnatic, diğer taraftaysa yılın şimdiye kadarki sürprizi Liquid. Geçtiğimiz hafta StarLadder StarSeries i-League'de tarihinde ilk defa galibiyet daha alamadan bir LAN turnuvasından elenen fnatic, Polonya'da tam zıttı bir performans gösteriyor. İsveç temsilcisi, B Grubu'nda aldığı Heroic, G2 ve FaZe galibiyetleriyle adını doğrudan yarı finale yazdırmıştı. Sahnenin diğer tarafında Kuzey Amerika'nın turnuvadaki son umudu Liquid var. Russel "Twistzz" Van Dunken ve arkadaşları 2018'de beklentileri bir hayli aşıyor. ELEAGUE Major: Boston'a playoff göremeden veda edince Liquid için ekstrem bir durumun yaşanmayacağı bir yıl tahmin edilmişti. Fakat onlar beklentilerin tam tersine müthiş bir form yakaladılar. Kuzey Amerikalılar önce cs_summit2'yi Cloud9, SK Gaming, Heroic, North, NiP gibi güçlü ekiplerin arasından sıyrılarak kazandı, ondan sonraysa Ukrayna'da StarLadder i-League'de üçüncülüğe ulaştı. Artık hiç kimse onların IEM Katowice'de yarı finale çıkmış olmasına sürpriz gözüyle bakamıyor.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
03.03.2018 - 17:00 Astralis vs. FaZe Clan
Emil "Magisk" Reif ile transferde tam isabet yapan Astralis yıldızlar topluluğu FaZe karşısında final bileti arayışında olacak. Danimarka temsilcisi; Renegades, SK Gaming ve Liquid'e karşı aldığı galibiyetler sonucu A Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan yarı finale çıkmıştı. Öte yandan FaZe, B Grubu'nda ORDER ve North'u mağlup ettikten sonra fnatic'e yenilmiş ve çeyrek finalde Cloud9'ın rakibi olmuştu. Son derece çekişmeli ve heyecanlı geçen çeyrek final maçında 2-1 ile galip gelen Finn "karrigan" Andersen liderliğindeki takım, son majör şampiyonuna yaptıklarını yarı finalde tekrarlama peşinde.
03.03.2018 - 20:50 fnatic vs. Liquid
Bir tarafta turnuvanın sürpriz takımı fnatic, diğer taraftaysa yılın şimdiye kadarki sürprizi Liquid. Geçtiğimiz hafta StarLadder StarSeries i-League'de tarihinde ilk defa galibiyet daha alamadan bir LAN turnuvasından elenen fnatic, Polonya'da tam zıttı bir performans gösteriyor. İsveç temsilcisi, B Grubu'nda aldığı Heroic, G2 ve FaZe galibiyetleriyle adını doğrudan yarı finale yazdırmıştı. Sahnenin diğer tarafında Kuzey Amerika'nın turnuvadaki son umudu Liquid var. Russel "Twistzz" Van Dunken ve arkadaşları 2018'de beklentileri bir hayli aşıyor. ELEAGUE Major: Boston'a playoff göremeden veda edince Liquid için ekstrem bir durumun yaşanmayacağı bir yıl tahmin edilmişti. Fakat onlar beklentilerin tam tersine müthiş bir form yakaladılar. Kuzey Amerikalılar önce cs_summit2'yi Cloud9, SK Gaming, Heroic, North, NiP gibi güçlü ekiplerin arasından sıyrılarak kazandı, ondan sonraysa Ukrayna'da StarLadder i-League'de üçüncülüğe ulaştı. Artık hiç kimse onların IEM Katowice'de yarı finale çıkmış olmasına sürpriz gözüyle bakamıyor.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
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