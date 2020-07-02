İddia da olsa heyecanlandırdı: Crysis'in Android ve iOS için çıkış tarihi açıklandı

Crysis ekibi, bir süredir oyunla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Edinilen son bilgilere göre Crysis hayranları, yakın bir gelecekte Crysis Remastered Trilogy isimli oyunla tanışma imkanı yakalayacaklar. Ancak geliştirici ekip yalnızca bu oyunla yetinmeyecek gibi görünüyor.Piyasaya sürülen oyunlarla ilgili paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, Crytek'in mobil oyuncular ile Nintendo kullanıcılarını da hedeflediğini söyledi. Microsoft ile Crytek arasında bir satın alma görüşmesinin olduğunu ve bu görüşmenin sonucu olarak da yeni oyun projelerin konuşulduğundan bahseden hesap, Microsoft bünyesine geçecek Crytek'in iOS ve Android platformu ile Nintendo Switch'e de geleceğini iddia ediyor.Ardında Türk isimlerin olduğu Crytek, Crysis Remastered Trilogy'yi doğrulamış olsa da Nintendo Switch ya da mobil platformlarla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bahsettiğimiz bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa, E3 2021'in en çok konuşulacak isminin Crytek olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Mobil oyun dünyasının nasıl bir genişleme içinde olduğu görmezden gelmezsek, Crytek'in milyonlarca oyuncuyu daha Crysis hayranı yapacağını şimdiden söyleyebiliriz.