HOTS Dark Nexus Zamanı



Yakın zaman da açıklama yapan Heroes of the Storm ekibi artık kendi dünyaları Nexus hakkında daha fazla bilgi vereceklerini söylediler. Bunun ilki olarak Raven Lord'u konu alan çizgi roman ile start verildi. İlerleyen günlerde daha çok içerik görmeyi beklerken bir anda Dark Nexus etkinliğini içeren skinler ve binekler oyuna dahil oldu. Legendary tadında gelen Alarak ve Gul'dan skinlerini 600 shard'a yapabilirsiniz. Detaylı görselleri ve video için buyrunuz.











KAYNAK : http://heroesturkiye.com/haber-dark-nexus-skinler-ve-binekleri



