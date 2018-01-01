Hearthstone, 100 milyon kullanıcıyı geçti

Hearthstone son düzenlenen BlizzCon 2018'de belki çok büyük bir etki yaratamadı fakat bu oyunun fazlasıyla popüler olduğu gerçeğini değiştirmiyor.



Blizzard Entertainment şimdi yeni bir duyuru yaptı ve Warcraft temalı online kart toplama oyunlarının 100 milyon kullanıcıya eriştiğini açıkladı. Özellikle küçük ve tutkulu bir proje olarak ortaya çıkan bir oyun için bu rakam hiç de kötü değil



Hearthstone'a 5 sene önce birkaç Blizzard Entertainment geliştiricisi tutkuyla başlamıştı. Proje küçük çaplı olacaktı ve free to play bir kart oyunu olarak karşımıza çıkacaktı. Üstelik o zamana kadar kart oyunları aşırı popüler de sayılmazdı. Oyun firmanın bir diğer oyunu olan Warcraft'ın evreni üzerine inşa edildi ve flash animasyonlar kullanıldı. 2014'te çıkışını yapan oyun, günümüzde 100 milyon kişiye erişti.



Bu dönüm noktasını kutlamak isteyen Blizzard, 7 Kasım ile 11 Kasım arası sürecek olan etkinliğinde kullanıcılarına 6 adet ücretsiz kart paketi hediye edecek. The Boomsday Project adlı ücretsz kart paketinizi etkinlik sırasında oyuna giriş yaparak elde edebilirsiniz.





Kaynak: turkmmo