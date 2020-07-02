Halo Infinite ücretsiz multiplayer ile geliyor

Halo Infinite için ücretsiz multiplayer bilgisi ortaya çıktı. Xbox ve Windows için geliştirilen oyun, son zamanlarda popüler olan ücretsiz multiplayer modasına uygun olacak şekilde oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Oyununu daha fazla oyuncu kitlesine ulaştırmayı hedefleyen Microsoft, oyununa 120 FPS desteği de kazandıracak. Böylelikle yüksek performanslı sisteme sahip olan oyuncular, daha akıcı oyun deneyimi yaşayabilecek.



Halo Infinite multiplayer ücretsiz olacak



Merakla beklenen Xbox Series X için de gelecek olan oyun, multiplayer modu ile geniş oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Ortaya çıkan bir İrlandalı alışveriş sitesinde, Xbox Series X ve Xbox One içi hazırlanan sayfada, oyunun multiplayer özelliği gösterildi.



Oyuncularla buluşacak olan Halo Infinite, Halo serisindeki dördüncü oyun olarak oyuncularla buluşacak. Oyun Xbox konsollarda olduğu gibi Windows bilgisayarlarda da oynanabilecek. Ayrıca oyunun Steam sayfası da hazırlanmış ancak fiyat duyurulmamıştı. Oyun 2020 yılı içinde oyuncularla buluşacak.



Hazırlanan sayfada yer alan metinde, efsanevi Halo serisinin, oynaması ücretsiz bir şekilde çok oyunculu moduyla oyuncularla buluşacağı belirtildi. Bununla birlikte oyunun 120 FPS desteğinden de söz edildi. Halo Infinite multiplayer, Xbox Series X için öne çıkan oyunlar arasında yerini alabilir.



Kaynak: shiftdelete.net



