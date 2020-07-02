Halo Infinite'in bilgisayar oyuncularını üzecek sistem gereksinimleri açıklandı

İşletim sistemi: Windows 10 RS3 x64

CPU: AMD FX-8370 veya Intel Core i5-4440

RAM: 8GB

GPU: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Version 12

Depolama: 50GB boş alan

İşletim sistemi: Windows 10 19H2 x64

CPU: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel i7-9700K

RAM: 16GB

GPU: Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070

DirectX: Version 12

Depolama: 50GB boş alan

FPS dünyasının merakla beklediği oyunlar arasında yer alan Halo: Infinite'in sistem gereksinimleri açıklandı. Dünya için orta, bizler için yüksek seviye olarak nitelendirilebilecek bilgisayarların minimum gereksinimleri karşılaması beklenirken daha akıcı ve canlı bir deneyim için daha sağlam bir sisteme gerek var gibi görünüyor.Halo Infinite'in Steam sayfasında oyunun PC sürümünde elişmiş grafik ayarları, ultra-geniş ve süper-geniş desteği, değişken kare huzları ve dinamik ölçekleme gibi özellikle sunacağı yer alıyor. Ancak bunları karşılamak pek kolay olmayacak.Valve, bahsi geçen gereksinimler sağlandığında ne derece performans elde edileceğine dair herhangi bir bilgi vermiş değil. Xbox ile iletişime geçen Tom's Hardware, oyunun geliştiricisi 343 Industries'in oyunculara oyunu satın almadan önce daha net bir bilgi vermek için minimum ve önerilen gereksinimlerinde oyun çıkmadan önce ufak değişiklikler yapılabileceğini belirtti.Uzun süredir keyifle oynana Halo serisinin altıncı üyesi olan Halo Infinite, kronolojik olarak Halo 5: Guardians'ın hikâyesinin devamını sunacak. Oyuncular, gelmiş geçmiş en acımasız düşmanlarla yüzleşecek olan Master Chief'i kontrol edecek. Oyunun 8 Aralık 2021'de PC, Xbox One ve Xbox Series platformları için yayımlanması bekleniyor.WebTekno