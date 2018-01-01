Half Life için Max Payne güncellemesi geldi

Yılların efsane oyunlarından olan Half-Life ve Max Payne'nin birleşimi Half-Payne yeni güncellemesini aldı. İşte son güncelleme ile gelen yenilikler..

Efsanevi Half-Life ve Max Payne oyunlarının karışımı olan Half-Payne, son güncellemesini aldı. Yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme ile birlikte rastgele mod, yeni kâbus bölümleri ve Twitch uyumluluğu geliyor.

Son güncelleme ile gelen rastgele mod, sınırsız mermi ve hasar aldığınız zaman sizi geri götürmesi, nişan almanızı zorlaştıracak sallanan görüntü gibi yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Rastgele Mod'un bir diğer özelliği olan "Payned" ile karşınızdaki düşmanlar Max Payne'e dönüşüyor.

Yeni sürümün ardından gelen Twitch uyumluluğu özelliği ile birlikte Twitch yayıncıları sohbette oylama açıp hangi modu oynayacağını izleyicilerin kararına sunabiliyor.

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