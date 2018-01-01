Güdümlü Füze Fortnite'tan tekrar kaldırıldı!

Epic Games oyundaki en güçlü silahlardan biri olan Güdümlü Füzeyi oyundan kaldırdı. Silahtaki bir sorun nedeniyle devre dışı bırakıldığını açıklayan firma Güdümlü Füze'nin oyuna ne zaman döneceği hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.





Güdümlü Füze'nin neden kaldırıldığına dair tam olarak bir açıklama yok. Epic Games, sadece silahla alakalı bir sorun olduğunu duyurdu. Bu sorunun ne olduğu veya silahın oyuna ne zaman tekrar ekleneceği ise hala belirsizliğini koruyor.











Reddit'te ise nazı oyuncular sorunun Gölge Taşlarıyla alakalı olduğunu söyledi. Söylenene göre oyunda oyuncuların silahlarını kullanırken silahların tamamen görünmez olmasını sağlayan bir açık var ve bu açık Güdümlü Füze'nin çalışmasına dayanıyor. Sorun her neyse bu Güdümlü Füze'nin oyundan ilk çıkarılışı değil. Bununla birlikte Gölge Taşları da daha önce bir açığa sebep olmuştu yani bu yorumların doğru olması muhtemel.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk