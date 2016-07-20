GTX 1180 çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri
Ekran kartı dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk isimlerden Nvidia geliştirmekte olduğu yeni serinin güçlü kartlarından GTX 1180'in teknik detaylarını bizlerle paylaştı.
Yeni gelecek seri ile ilgili en büyük soru işareti serinin alacağı isimdi. Bir önceki serinin 10XX şeklinde olması yeni serinin 20XX ya da 11XX ismini alacağı konusunda kafalarımızda bir soru işareti bırakıyordu. Nvidia cephesinden gelen detaylar ile yeni serinin 11XX ismini alacağı kesinleşmiş oldu.
Paylaşılan bilgiler doğrultusunda bir önceki seriye göre nasıl bir performans artışı göreceğimiz kesin değil. GTX 1080'ın 8,7 teraflopluk gücünün %50'lik bir artış ile GTX 1180'de 13 teraflop'a çıkarılması dikkat çekici olsa da TDP değeri neredeyse aynı seviyede tutulması performans bakımından kesin bir şey söylememizi engelliyor.
Detaylar arasında en göze batan noktalardan birisi de GTX 1180 modelinin fiyatının GTX 1080 modeline göre 100 dolar daha pahalı olması. bu fiyat farkının bellek farkından olduğu tahmin ediliyor.
GTX 1180 ve GTX 1080:
- Mimari: Turing / Pascal
- Üretim teknolojisi: 12 nm FinFET / 16 nm FinFET
- GPU: GT104 / GP104
- Yonga : 400 mm2 / 314 mm2
- CUDA işlemcileri: 3.584 / 2.560
- TMU sayısı: 224 / 160
- ROP sayısı: 64 / 64
- GPU saat hızı: 1.600 MHz / 1.607 MHz
- GPU turbo saat hızı: 1.800 MHz / 1.733 MHz
- FP32 performansı: 13 teraflop / 8,7 teraflop
- Bellek arabirimi: 256 bit / 256 bit
- Bellek: 8 veya 16 GB GDDR6 / 8 GB GDDR5
- Bellek hızı: 16 Gbps / 10 Gbps
- Bellek bant genişliği: 512 GB/s / 320 GB/s
- TDP: 170 – 200 watt / 180 watt
- Çıkış tarihi: 2018'in 3. çeyreği / 20 Temmuz 2016
- Çıkış fiyatı: 699 dolar / 599 dolar
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