GTA Serisini Sevenlerin Fazlası ile Hoşuna Gidecek 8 Oyun Tavsiyesi

1997 yılında MS-DOS işletim sistemi ile oynanabilir hale gelen Grand Theft Auto serisi, 20 yılı aşkın süredir oyun sektöründe. İlk oyundan beri oyuncularına, mevcut haritada neredeyse her şeyi yapmalarına izin veren GTA serisi, açık dünyada dolaşmayı seven oyuncular için her zaman birinci sırada. 2013 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen, serinin 16. Oyunu Grand Theft Auto V, sadece modern oyun endüstrisinde iyi bir performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda grafik ve teknik olarak günümüzün en iyi oyunlarına karşı rekabet etmeyi de başardı.Haritada yeteri kadar dolaşıp, bütün görevleri yaptığınızı ve bütün easter egg'leri bulduğunuzu düşünüyorsanız, artık GTA'yı bırakıp başka bir oyun arayışına düşmeniz oldukça normal. 2013'ten beri oynadığımız oyun bazen bayatlayabilir ve yeni oyun arayışına girebiliriz. İşte tam da bu arayışınızda size yardımcı olmak için Grand Theft Auto V'e benzer oyunları sizler için listeledik.Adeta bir Michael Bay filmini oynayabildiğiniz Just Cause 4, oyuncularını, kaotik oyun tarzları sonucunda ödüllendiriyor. Açık dünya oyunlarına yeni bir soluk getiren Just Cause 4 ile oyun içinde karakterinizin Wingsuit ve kanca eşyalarını kullanabiliyorsunuz. Eğer GTA'da her yeri yakıp yıkmak ve çevreye zarar vermekten hoşlanıyorsanız, Just Cause 4 tam size göre.Ubisoft oyunlarında çok görülen bir özellik olmayan yapay zeka da Watch Dogs 2'de gayet başarılı. Çevrelerinde olan bitene duyarla botlar yüzünden etrafta sessiz bir şekilde gezinirken oldukça dikkatli olmalısınız. Her ne kadar ilk oyun beklenen ilgiyi ve beğeniyi toplamasa da ikinci oyun Ubisoft'un en sevilen oyunlardan biri haline geldi. İlk oyundaki yanlışları ve hataları belirleyerek değiştiren Ubisoft, seriyi hayranlara ikinci oyunuyla sevdirdi.Son zamanların en iyi oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption ile oyun tarzınıza göre değişen 60-80 saatlik, adeta bir filmi oynuyormuş hissini veren hikaye modunu oynayabilirsiniz. Hikayenin yanı sıra, balık tutmak, poker oynamak ve avlanmak gibi yan aktivitelere de katılabilirsiniz. Bütün yan görevleri ve hikayesiyle oyuncuya 100+ saatlik bir deneyim sunan Red Dead Redemption 2, online olarak da oynanabiliyor. Bu da bütün bu yan aktiviteleri arkadaşlarınızla da yapabileceğiniz anlamına geliyor.Saints Row 4, oyunculara oyunda her şeyi yapma özgürlüğünü vermeleriyle ünlü açık dünya oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Oyunda Amerika Birleşik Devletleri başkanı da olabilirsiniz, uzaylılarla da savaşabilirsiniz. Listedeki hiçbir oyun kadar ciddi olmayan bu oyunun başlangıcında oyun süresince ihtiyacınız olan her şeye sahip oluyorsunuz. Bir süre sonrasında bu güç ile kimse size salça olamayacağı için oyun biraz monotonlaşabiliyor.Etrafa ateş etmek, çevredeki eşyaları parçalamak, rastgele insanları havaya uçurarak kaotik bir zaman geçirmek istiyorsanız Saints Row 4 tam size göre.Oyuncusunu asla yönlendirmeyen ve suçluları yakalama konusunda oyuncusuna güvenen bu oyunda bütün otorite sizsiniz.1940'larda Los Angeles'ta geçen oyunun hikayesi dışında L.A. Noire'de şehre rastgele yerleştirilmiş aksiyon odaklı görevler de yapabilirsiniz.Grand Theft Auto serisini seviyorsanız, arcade oyun tarzı dövüş stili ile ortalama 50-60 saat süren bu oyunda çok eğleneceksiniz.Geçmişinin karanlığından kaçmaya çalışan bir savaş gazisinin etrafında dönen hikayesiyle, Mafia III'te GTA serisinin yankılarını kolayca görebilirsiniz. Bütün bu özellikleri dışında Godfather ve Goodfellas filmlerine göndermeleri bulunan oyunun senaryosu o kadar etkili bir şekilde yazılmış ki, oyuncusuna bazen bir oyun oynadığı gerçeğini unutturabiliyor.Böylelikle Grand Theft Auto V benzeri oyunlar listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Atladığımızı düşündüğünüz ya da aklınıza gelen başka oyunlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.