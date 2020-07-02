GTA Olacaktı, Yalan Oldu: MindsEye, 2025'in En Kötü Oyunu Olarak Tarihe Geçti!

Sadece birkaç gün önce piyasaya sürülen ve kendisinden çok olumsuz değerlendirmeleriyle gündem olan tek oyunculu aksiyon macera oyunu MindsEye ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Oyuncuların beklentilerini karşılayamayan oyun, son dönemlerin en kötü oyunu olarak tarihe geçti.



Build A Rocket Boy tarafından geliştirilen ve ekibin başında eski bir GTA geliştiricisinin olduğu MindsEye için beklentiler oldukça yüksekti.



Ancak hem performans hem de oynanış mekanikleri açısından tonla soruna ev sahipliği yapan oyun, Metacritic'te 2025'in en kötü oyunu hâline geldi. Oyunun eleştirmen puanı 43, kullanıcı puanı ise 10 üzerinden 2,4 olarak kayıtlara geçti.







