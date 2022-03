GTA 6'nın haritasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Devasa büyüklükte olacak

GTA, birçoğumuzun çocukluk yıllarından beri oynadığı ve neredeyse onunla büyüdüğü oyunlardan bir tanesi. Rockstar tarafından çıkartılan ve GTA: San Andreas, GTA III ve GTA: Vice City oyunlarını tek bir oyun altında birleştirdikleri Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ise oyunun hayranları için büyük bir hayalkırıklığı olmuştu.Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'da o kadar fazla hata vardı ki, Rockstar Games sonunda bu hatalar için özür bile diledi. Birçoğumuz zaten Rockstar'ın neden yeni bir oyun çıkartmak yerine, gelişi güzel hazırlanmış gibi görünen bu oyunu çıkartmayı seçtiğine de anlam verememiştik doğrusu. Neyse ki Rockstar Games sonunda sesini duymuş olacak ki GTA 6'nın geleceğini geçtiğimiz günlerde resmen duyurdu.Yeni oyunla ilgili hepimizi heyecanlandıran bu açıklamanın ardından, GTA 6'nın nasıl olacağıyla ilgili söylentilerde beraberinde geldi. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde çıkması planlanan oyunun haritasıyla ilgili Reddit kullanıcısı CoryLVV, GTA 6'yla ilgili yeni iddialar ortaya attı.Take-Two tarafından geliştirilen bu yeni oyunda GTA 5 oyuncularının çokça şikayet ettiği yükleme ekranı sorununa da bir çözüm bulunduğu söyleniyor. Reddit kullancısı CoryLVV'ın paylaşımına göre, Take-Two GTA 6'nın devasa büyüklükteki haritasının patentini aldı ve üzerinde çalışılan yeni sistemle oyuncular artık (GTA 5'in aksine) yükleme ekranında çok uzun süre beklemeden oyuna girebilecek.Bununla birlikte bu paylaşım birçok oyuncunun endişelenmesine sebep oldu. GTA 6'nın bu kadar büyük bir haritaya sahip olması, içerideki oyuncu sayısının da çok fazla olacağı anlamına geliyor bu da oyuncuların "Oyunu nasıl kasmadan oynayacağız?" sorularını beraberinde getirdi.Yukarıda gördüğünüz haritayı paylaşan CoryLVV, oyuncuların haritanın bir alanından başka bir alana geçtiklerinde aynı zamanda farklı bir oturuma katılmış olacaklarını ancak herhangi bir yükleme ekranıyla karşılaşmayacaklarını ve haritanın her alanda belirli sayıda oyuncu olacağını söylüyor. GTA 5'in en büyük sorunlarının yeni oyunla beraber tarihe karışmasını umuyoruz. Rockstar'dan veya Take-Two'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.(Kaynak: webtekno.com)