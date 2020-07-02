GTA 6 fragmanını yakında izleyebiliriz!

Grand Theft Auto, hayatımıza girdiği 1997 yılından bu yana oyuncuların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yayınlanan her devam oyunu ile beklentileri bir tık daha artıran kült seri, altıncı halkası ile raflardaki yerini almak için adeta gün sayıyor.



Bu zaman kadar GTA 6 hakkında pek çok spekülasyon yapıldı. Fakat Rockstar Games öyle hassas bir çalışma yapıyor ki, dışarıya en ufak bir bilgi dahi sızmıyor. Tabii, bu durum oyuna dair çeşitli varsayımlarda bulunmamıza engel değil.



Stüdyo tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı, yollarını gözlediğimiz GTA 6 ile ilgili bazı ipuçları barındırıyor olabilir. Rockstar Games'in resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan ilanda, sinematik fragmanlar hazırlayacak video sanatçıları aranıyor.



Şirket, ekibe katılacak kişinin internet ve TV reklamlarında kullanılmak üzere oyun içi çekimler yapmasını ve sanal bir 3D oyun ortamında hem sinematik hem de oyun görüntüleri çekmek için dahili video araçlarını kullanmasını istiyor.



Uzun zamandır GTA 6 üzerinde çalışan Rockstar, bir yandan da PS5 ve Xbox Series X için 'GTA 5 Remaster' projesini geliştiriyor. Buna ek olarak, stüdyodan diğer serideki diğer oyunların remaster versiyonlarını görebileceğimiz de söyleniyor.



Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto serisinin yeni nesil konsollar için optimize edilip edilmeyeceği hakkındaki bir soruya "harika ve cesaret verici" cevabını vermişti. Dolayısıyla söz konusu ilan mevcut GTA oyunlarının olası yeni versiyonları için de açılmış olabilir. Yine de temennimiz GTA 6 fragmanı için olması yönünde!



