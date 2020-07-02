GTA 6'dan büyük sürpriz! Neler olacak? Ne zaman çıkacak?

Grand Theft Auto 6 konsol oyununun çıkış tarihi kesin olarak bildirilmezken, oyundaki ana karakterlerden birinin kadın olacağı ve oyunun yeni bir harita ile geleceği bilgisi verildi.Bloomberg'in haberine göre; Grand Thef Auto oyununun yapımcı şirketioyunseverleri bekleteceğini açıkladı.GTA 6 için en az iki yıl daha oyun severleri bekleteceğini söyleyenRockstar Games, 2018 yılında, artık daha nazik ve kibar bir şirket olacaklarını söyleyerek kendilerini yeniden keşfettiklerini açıklamıştı.Yenilik sinyallerini dört yıl önce veren yapımcı şirket, hala en iyi oyun kategorisinde olacaklarında kararlı.GTA 6'daki gerçek hayatta yaşamış insanları örnek alacağı dile getirildi. 1930'lu yıllarda yaşamış Bonnie ve Clyde hırsız ikilisinden esinlenecek GTA 6 karakterlerinden biri kadın olacak.Yeni oyundaki başkahramanların Latin olabileceği söyleniyor ve bu, Rockstar'ın bugüne kadar denemediği bir konsept gibi duruyor. Ayrıca GTA 6'da kadın karakter olması da dikkat çekiyor. GTA oyunlarında sadece GTA Online'da özel karakter olarak kadın seçilebiliyor.Rockstar'ın yeniRockstar Games ayrıca dünya çapındaki stüdyoları için çeşitli iş ilanları yayınlamaya başladı. Pozisyonlar arasında animasyon uzmanı, tasarımcı, 3D tasarımcısı, fotogrametri uzmanı ve animasyon programcısı bulunuyor.