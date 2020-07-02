GTA 6'dan büyük sürpriz! Neler olacak? Ne zaman çıkacak?
Grand Theft Auto (GTA 6) oyununun yeni versiyonuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. GTA 6'nın yeni karakterinin bir kadın olacağı, yeni bir haritanın olacağı duyurulurken, oyunun çıkış tarihi de belli oldu.
Grand Theft Auto 6 konsol oyununun çıkış tarihi kesin olarak bildirilmezken, oyundaki ana karakterlerden birinin kadın olacağı ve oyunun yeni bir harita ile geleceği bilgisi verildi.
Bloomberg'in haberine göre; Grand Thef Auto oyununun yapımcı şirketi Rockstar Games, GTA 6'nın 2024 tarihinden önce yayınlamayacağını bildirerek oyunseverleri bekleteceğini açıkladı.
GTA 6 için en az iki yıl daha oyun severleri bekleteceğini söyleyen Rockstar Games, ayrıca yeni oyundaki ana karakterlerinden birinin kadın olacağını ve yeni oyunun yeni harita ile geleceğini duyurdu.
Rockstar Games, 2018 yılında, artık daha nazik ve kibar bir şirket olacaklarını söyleyerek kendilerini yeniden keşfettiklerini açıklamıştı.
Yenilik sinyallerini dört yıl önce veren yapımcı şirket, hala en iyi oyun kategorisinde olacaklarında kararlı.
GTA 6 Miami'de geçecek ve 2024'te çıkacak
GTA 6'daki gerçek hayatta yaşamış insanları örnek alacağı dile getirildi. 1930'lu yıllarda yaşamış Bonnie ve Clyde hırsız ikilisinden esinlenecek GTA 6 karakterlerinden biri kadın olacak.
Yeni oyundaki başkahramanların Latin olabileceği söyleniyor ve bu, Rockstar'ın bugüne kadar denemediği bir konsept gibi duruyor. Ayrıca GTA 6'da kadın karakter olması da dikkat çekiyor. GTA oyunlarında sadece GTA Online'da özel karakter olarak kadın seçilebiliyor.
Rockstar'ın yeni GTA'yı en az 2 yıl boyunca daha geliştireceği düşünülüyor. Bu, bazı oyuncuları GTA 6 çıkış tarihi konusunda hayal kırıklığına uğratabilir, çünkü geliştirildikten sonra hemen çıkış yapamayabilir. Yine de oyunun Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında duyurulması bekleniyor.
Rockstar Games ayrıca dünya çapındaki stüdyoları için çeşitli iş ilanları yayınlamaya başladı. Pozisyonlar arasında animasyon uzmanı, tasarımcı, 3D tasarımcısı, fotogrametri uzmanı ve animasyon programcısı bulunuyor.
Bloomberg'in haberine göre; Grand Thef Auto oyununun yapımcı şirketi Rockstar Games, GTA 6'nın 2024 tarihinden önce yayınlamayacağını bildirerek oyunseverleri bekleteceğini açıkladı.
GTA 6 için en az iki yıl daha oyun severleri bekleteceğini söyleyen Rockstar Games, ayrıca yeni oyundaki ana karakterlerinden birinin kadın olacağını ve yeni oyunun yeni harita ile geleceğini duyurdu.
Rockstar Games, 2018 yılında, artık daha nazik ve kibar bir şirket olacaklarını söyleyerek kendilerini yeniden keşfettiklerini açıklamıştı.
Yenilik sinyallerini dört yıl önce veren yapımcı şirket, hala en iyi oyun kategorisinde olacaklarında kararlı.
GTA 6 Miami'de geçecek ve 2024'te çıkacak
GTA 6'daki gerçek hayatta yaşamış insanları örnek alacağı dile getirildi. 1930'lu yıllarda yaşamış Bonnie ve Clyde hırsız ikilisinden esinlenecek GTA 6 karakterlerinden biri kadın olacak.
Yeni oyundaki başkahramanların Latin olabileceği söyleniyor ve bu, Rockstar'ın bugüne kadar denemediği bir konsept gibi duruyor. Ayrıca GTA 6'da kadın karakter olması da dikkat çekiyor. GTA oyunlarında sadece GTA Online'da özel karakter olarak kadın seçilebiliyor.
Rockstar'ın yeni GTA'yı en az 2 yıl boyunca daha geliştireceği düşünülüyor. Bu, bazı oyuncuları GTA 6 çıkış tarihi konusunda hayal kırıklığına uğratabilir, çünkü geliştirildikten sonra hemen çıkış yapamayabilir. Yine de oyunun Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında duyurulması bekleniyor.
Rockstar Games ayrıca dünya çapındaki stüdyoları için çeşitli iş ilanları yayınlamaya başladı. Pozisyonlar arasında animasyon uzmanı, tasarımcı, 3D tasarımcısı, fotogrametri uzmanı ve animasyon programcısı bulunuyor.
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