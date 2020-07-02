GTA 6 çıkış tarihi hakkında yeni iddia!

Take-Two Interactive geçtiğimiz günlerde Zynga'yı satın almak için bir anlaşma yaptı. Bu süreç 'Stratejik Gerekçe ve Hissedar Değer Yaratma' başlıklı bir bölümün yer aldığı basın açıklamasıyla duyuruldu. Bunun içerisinde, "İleriyle bakıldığında, birleşik şirketin Take-Two'nun 2021 Mali Yılları'ndan 2024'e kadar olan üç yıllık dönemde yüzde 14'lük birleşik yıllık büyüme oranı sağlaması bekleniyor." notu yer aldı. Bu noktada GTA 6 akıllara geldi.



Jefferies'den bir analiste göre, yönetime bu kadar güçlü bir rehberlik sunacak olan sadece birkaç büyük oyun var. Bunlardan da en az bir tanesine güvendiğini belirtti. Bu durumun yine bir araştırma analisti Doug Creutz, FY24'te olası bir GTA 6 lansmanına işaret ettiğini söyledi. Bu doğruysa, GTA 6 çıkış tarihi Nisan 2023'ün başı ile Mart 2024'ün sonu olabilir.



Take-Two finansçıları, FY2024'te harcamaların iki katına çıkacağını söyledi



2020'de Take-Two'nun finansçıları, pazarlama harcamasının FY2024'te iki katına çıkacağını belirtti. Bu da o sıra, bir analist tarafından GTA 6 için aynı sürüm aralığını önerdiği şeklinde yorumlandı. Aynı zamanda Rockstar Games gibi dahili stüdyolar yerine üçüncü taraf şirketlere pazarlama taahhütlerini temsil etti.



GTA 6 PC sürümü geç gelebilir



GTA 6 çıktığında, GTA 5 ve RDR 2'de olduğu gibi PC sürümünün biraz geç çıkması beklentiler dahilinde yer alıyor. GTA 5'in lansmanından tam on yıl sonra 2023'te GTA 6'nın duyurulmasının mükemmel bir zaman olacağı düşünülüyor. Bu noktada Rockstar Launcher'a sahip olmanın öneminin altı çiziliyor.



Sizler GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında hangi tarihi tahmin ediyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!



(Kaynak: shiftdelete.net)



