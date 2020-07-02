GRID Legends PC sistem gereksinimleri açıklandı

GRID Legends Sistem Gereksinimleri:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD FX4300

Hafıza: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 950 veya AMD RADEON RX 460

DirectX: 12

Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 2600x

Hafıza: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya AMD RX590

DirectX: 12

Depolama: 50 GB boş alan

Electronic Arts, 25 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen yarış oyunu serisinin son üyesi GRID Legends için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Codemasters tarafından geliştirilen oyunun yapımında F1 serisinde olduğu gibi Unreal Engine 4 motoru kullanılırken aynı zamanda performansa ciddi katkısı bulunan ray tracing özelliğinin de olması bekleniyor. Bunun yanı sıra GRID Legends, FPS'i arttırmanın kolay yollarından biri olan NVIDIA DLSS desteği ile gelecek.