Gotham Knights çıkış tarihi duyuruldu

Oyunda Batman'in ölümünden sonra Gotman City'i koruyan 4 kahraman olan Robin, Batgirl, Nightwing ve Red Hood'un maceraları anlatılacak. Gotham Knights'ın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruyla birlikte oyunun 25 Ekim itibariyle piyasaya sürüleceği müjdelendi. Yapılan açıklamada "Gotman, kahramanlarına her zaman ihtiyaç duyacak. 25.10.22'deki yepyeni bir maceraya hazır olun" açıklaması yapıldı.



DC bilindiği üzere Suicide Squad: Kill The Justice League yapımını seneye ertelese de Gotham Knights'ın yıl içerisinde gelmesi hayranları sevindiren bir gelişme oldu.



Gotham Knights 25 Ekim 2022 tarihinde Steam başta olmak üzere PS4, PS5, Xbox One, Xbox Seris S ve X platformlarına çıkışını yapacak. Oyunun resmi tanıtım tanımın metni şu şekilde:



Gotham Knights Tanıtım Metni



Batman öldü. Giderek genişleyen yeni yer altı suç dünyası, Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavuruyor. Artık Gotham'ı korumak, bu şehrin yurttaşlarına umut aşılamak, polislerini disiplin altına almak ve suçlulara korku salmak Batman Ailesi'ne, yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor. Şehrin tarihindeki en karanlık bölümleri birbirine bağlayan gizemleri çözmekten destansı karşılaşmalarda birbirinden kötü adamları yenmeye kadar çeşitli işlere girişerek yeni Karanlık Şövalye'ye dönüşmeniz ve kaosla dolmuş sokakları kurtarmanız gerekiyor.



Gotham Knights, şu ana kadarki en dinamik ve etkileşimli Gotham City'de geçen açık dünyalı bir aksiyon RPG oyunudur. Tek kişilik oyunda veya diğer bir kahraman ile birlikte Gotham'ın beş ayrı ilçesinde devriye atın ve nerede suç eylemi bulursanız hemen müdahale edin.



Hikâyeniz şimdi başlıyor. Şövalyeliğe adım atın.



