God of War yapımcısından PC oyuncularına bir müjdeli haber daha!

Geçtiğimiz günlerde PC oyuncuların beğenisine sunulan ve çıkışının üzerinden daha bir hafta dahi geçmemişken Steam'i adeta alt üst eden God of War cephesinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Oyunun Yaratıcı Editörü Cory Barlog ve Teknik Üretim Kıdemli Müdürü Matt DeWald, gerçekleştirdiği yeni bir röportajda PC oyuncularını yakın gelecekte daha mutlu edeceklerinin de sinyallerini verdi.



God of War için resmi mod desteği gelecek!



Bildiğiniz üzere her ne kadar en yeni jenerasyon ve grafik harikası bir yapımla da karşı karşıya olsalar, özellikle sıkı oyuncuların aklına ilk gelen oyunun ömrünü yeni modlar ve içerikler ile genişletip genişletemeyecekleri oluyor. God of War için PC'ye özel herhangi bir DLC veya ek hikaye gelmeyeceği daha önce açıklanmıştı.



Bu anlamda Sony'nin ve Santa Monica'nın oyuna herhangi bir mod desteği verip vermeyeceği merakla bekleniyordu. Yaptıkları bir röportajda DeWald ve Cory Barlog, oyuna yakın gelecekte bir mod desteği getirmek istediklerini ve oyuncuların God of War evreninde neleri değiştirip geliştirebileceklerini görmek için heyecanlı hissettiklerini söyledi. Hatta Barlog, bu söylemini bir adım ileri götürerek, PC'de hemen hemen bütün oyunları modlu oynamayı tercih ettiğini söyledi.



Her ne kadar hiçbir zaman God of War kadar ünlü bir oyun olmasa da Horizon Zero Down'ın modlamaya açık olmasıyla birlikte NexusMods'da oyuna dair onlarca yenilik ve içerik getirilmişti. Hatırlayabileceğiniz üzere meraklı bir PS4 oyuncusu, "God of War'da genç Kratos olsa nasıl görünürdü?" sorusuna cevap aramaya çalışmıştı ve yukarıda da izleyebileceğiniz videodaki gibi bir mod tasarlamıştı.



Bu anlamda God of War'ın tıpkı The Witcher 3 gibi modlamaya oldukça müsait bir yapısı olduğu da düşünülürse, yeni karakterler, yeni envanter sistemi, yeni silahlar, yepyeni Atreus ve Kratos kaplamaları ve giysileri derken oyun çok yakın zamanda hiç olmadığı kadar eğlenceli hale gelebilir.



(Kaynak: shiftdelete.net)