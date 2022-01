God of War Windows 7 ve 8'de Nasıl Oynanır?

God of War Windows 7 ve 8 modu geliştirildi

God of War sistem gereksinimleri

Minimum Önerilen Yüksek Performans Ultra Ortalama Performans: 720p @30FPS 1080p @30FPS 1080p @60FPS 1440p @60FPS 4K @60FPS Grafik Ayarları: Düşük Orijinal Orijinal Yüksek Ultra Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) NVIDIA GTX 1060 (6 GB) NVIDIA GTX 1070 (8 GB) NVIDIA RTX 2070 (8 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB) İşlemci: Intel i5-2500k (4 çekirdek 3.3 GHz)

AMD Ryzen 3 1200 (4 çekirdek 3.1 GHz Intel i5-6600k (4 çekirdek 3.5 GHz)

AMD Ryzen 5 2400G (4 çekirdek 3.6 GHz) Intel i7-4770k (4 çekirdek 3.5 GHz)

AMD Ryzen 7 2700 (8 çekirdek 3.2 GHz) Intel i7-7700k (4 çekirdek 4.2 GHz)

AMD Ryzen 7 3700x (8 çekirdek 3.6 GHz) Intel i9-9900k (8 çekirdek 3.6 GHz)

AMD Ryzen 9 3950X (16 çekirdek 3.5 GHz) RAM: 8 GB DDR 8 GB DDR 8 GB DDR 16 GB DDR 16 GB DDR İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809) Windows 10 64-bit (versiyon 1809) Windows 10 64-bit (versiyon 1809) Windows 10 64-bit (versiyon 1809) Windows 10 64-bit (versiyon 1809) Depolama Alanı: 70 GB HDD

(SSD önerilir) 70 GB SSD 70 GB SSD 70 GB SSD 70 GB SSD

Yeni bir God of War PC modu, Sony Santa Monica'nın efsane oyununu Windows 7 ve Windows 8 sistemlerde oynanabilir hale getiriyor. Bazı kullanıcılar, God of War'ı on yıllık işletim sistemlerinde çalıştırmanın neden ilginç olacağını merak edebilir, ancak bu işletim sistemlerinde daha iyi performans yakalanabileceği düşünülüyor.Sony Santa Monica'nın God of War için sunduğu Windows desteği yalnızca 10 ve 11 ile sınırlı. Ancak resmi olmayan PC modu sayesinde oyun, işletim sistemi sürüm algılamasını değiştiriyor ve Windows 7 ve 8'de başlatılmasına izin veriyor.Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bu modu uyguladıktan sonra oyunu Windows 10/11'de çalıştıramayacaksınız. Bu nedenle modun kurulumuna dikkat etmenizi ve resmi olmayan yamayı indirip uygulamadan önce açıklama ve kurulum talimatlarını okumanızı tavsiye ediyoruz.Eğer Windows 7 veya Windows 8 çalıştıran bir bilgisayarda God of War oynamak isterseniz Nexusmods aracılığıyla Windows 7/8 PC yama modunu indirebilirsiniz.God of War artık dünya çapında PC ve PlayStation platformları için mevcut. Oyun ilk olarak 2018'de PlayStation 4 için piyasaya sürüldü. Sony Santa Monica Studio şu anda oyunun devamı God of War Ragnarok üzerinde çalışıyor. Bu devam oyununun bu yıl içinde PS4 ve PS5'te yayınlanması planlanıyor.Sony, God of War adlı yapımın sistem gereksinimleri bilgisini 5 ayrı kategoride birleştirmiş gözüküyor. Bunlar minimum, önerilen, yüksek, performans ve ultra olarak karşımıza çıktı. İşte God of War'ın sistem gereksinimleri