God Of War: İşte Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

2018'deki çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, neredeyse herkes tarafından hem çok sevilmiş hem de saygı duyulan bir oyun olmuştu. Orijinal üçlemenin ardından bizi kuzey mitolojisi ile birleştiren oyun, ne yazık ki PlayStation'a özel olarak üretilmişti.



Ancak Sony son dönemlerde bazı oyunları bilgisayarlara getirmeye başlamış ve devamının geleceğinin sinyallerini vermişti. Pek çok insan ise God of War'un PC'ye gelmesini beklemeye başlamıştı. İşte o beklenti gerçeğe dönüşmüş, God of War'ın PC'ye geleceği açıklanmıştı. Uzun bir bekleyişin ardından PC oyuncuları, oyuna bugün, birkaç saat sonra kavuşuyorlar.



God of War, PC oyuncularına neler sunacak?



God of War'ın Steam sayfasında yer alan bilgilere göre oyun, PC sürümünde NVIDIA'nın performans artırıcı DLSS teknolojisi desteğini sunacak. Bununla birlikte NVIDIA oyuncuları, gecikmeyi büyük oranda düşüren NVIDIA Reflex teknolojisinden de faydalanabilecekler. Bunun yanı sıra AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisi de oyunda yer alacak.



Oyun, PC sürümünde daha yüksek çözünürlüklü gölgelere, gelişmiş yansımalara, aydınlatmalara ve yüksek detaylı dokulara sahiplik yapacak. Yani God of War, PC'de günümüz oyunlarından farksız olmayacak.



God of War PC fiyatı:



PlayStation dünyasının kıskandıran oyunu God of War, PC için 329 TL'lik fiyat etiketiyle şu anda Steam'den ön siparişle satın alınabiliyor. Oyunu ön siparişle satın alanlar, oyun erişime açılır açılmaz oyunu indirebilecekler. Oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.



Oyun, Türkiye saat ile 20.00'da indirmeye açılacak.



God of War PC sistem gereksinimleri:



Minimum gereksinimler:

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290X (4 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

Depolama: 70 GB

DirectX: Sürüm 11

Önerilen gereksinimler:

İşlemci: Intel Core i5-6600k / AMD Ryzen 5 2400 G

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (4 GB)veya AMD Radeon RX 570 (4 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

Depolama: 70 GB

DirectX: Sürüm 11