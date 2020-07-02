Global Esports Oyunları'nın heyecanı İstanbul'da yaşanacak

Dünyanın en iyi espor oyuncularının yer alacağı Global Esports Oyunları, 15-17 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek.



Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu ve Global Espor Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşecek organizasyon 15-17 Aralık'ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de yapılacak.



Global Espor Federasyonunun en büyük etkinliği olan organizasyona 60 ülkeden 300'ün üzerinde spor oyuncusunun katılması bekleniyor.



Global Esports Oyunları'nda Dota 2, PUBG Mobile, eFotball 2023 ve Street Fighter v Champion Edition oyunları yer alacak.



Organizasyonun basın toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, oyun sektörünün 2022 yılında yüzde 29 büyüdüğüne işaret ederek, "İstanbul'un oyun dünyasının lider merkezi olmasını istiyoruz. Bu organizasyonun ikincisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diyerek düşüncelerini aktardı.



Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da tüm dünyada hızla büyüyen oyun sektöründe büyük bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ise "2. Global Esports Oyunları'na Türkiye'de ev sahipliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yıllardır ülkemizde esporu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada gerçekleşecek olan ikonik Global Esports Oyunları için geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.



