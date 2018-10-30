Global Electronic Sports Championship'te ödeme skandalı!

Yine bir ödeme skandalı!

Global Electronic Sports Championship ( GESC ), Dota 2'de geçen yıl yaptığı turnuvalardan hala bazı oyunculara, sunuculara, takımlara ve ajanslara ödeme yapmamış.


Biri Mart'ta biri Mayıs'ta olmak üzere GESC: Indonesia ve GESC: Thailand ile geçen yıl iki tane Dota Pro Circuit etklinliğine imzasını atan GESC, Valve'in 90 gün içinde ödeme kuralını görünüşe göre pek de gerçekleştirmemiş. Bazı takımlara, oyunculara, sunuculara ve ajanslara toplam 750.000$ borçları olduğu söyleniyor. Bu ajanslardan bazıları ise Layerth ve Code Red gibi şirketler.

Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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