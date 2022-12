Global E-sports Games dünya finalleri sona erdi!

2022 Global E-sports Games (Global E-spor Oyunları) dünya finalleri İstanbul'da tamamlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) bağlı Spor İstanbul, Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) ve Global E-spor Federasyonu (GEF) iş birliği, BtcTurk'ün katkılarıyla Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirilen oyunlara, 60 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu katıldı.



Organizasyonda DOTA 2 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden takım, finalde Peru temsilcisine yenilerek gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı. Peru altın madalyanın sahibi olurken, Moğolistan üçüncülük kürsüsüne çıktı. DOTA 2 kadınlar finalinde Tayland, Malezya'yı geçerek şampiyonluğa ulaştı. Malezya kadın takımı gümüş madalya kazanırken, Singapur üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Street Fighter V: Champion Edition kategorisinde, Tayvan'dan "GamerBee" geçen yıl Singapur'da kazandığı unvanını koruyarak üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Büyük Britanyalı "The4phlizz" ikincilik kürsüsüne çıkarken, Yeni Zelandalı "ChostChips" ise bronz madalya aldı.



eFootball finalinde, İran temsilcisi "Hasan_Player1" Bayern Münih takımıyla, Manchester United ile oynayan Brezilya temsilcisi "Eduardinho_PR"i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden 15 yaşındaki Arda Yıldız (Arda-Golaaazooo) turnuvayı dördüncü sırada tamamlayabildi. Arda Yıldız'ı mağlup eden Uruguaylı "WillyFreire10" ise bronz madalyayı ülkesine götürdü.



İmamoğlu: "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliğin son gününde ziyarette bulundu.



Turnuvada yarışan tüm katılımcılara başarı dileklerinde bulunan İmamoğlu, "İnsanların spor alışkanlıklarının değiştiği dönemde birçok ülkenin katılım gösterdiği böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz." ifadelerini kullandı.



İstanbul'un doğu ile batının, birçok medeniyetin, birçok kültürün buluşma noktası olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bu nedenle dünyayı birleştiren bir etkinliğin İstanbul'da yapılması bu açıdan çok kıymetli. 2036 Olimpiyat Oyunları'na aday şehir olan İstanbul'un bu süreçte böylesine değerli ve uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapması önemli bir adım." diye konuştu.



Onur: "Türkiye'deki etkinlik her zaman hatırlanacak"



Organizasyonun ardından AA muhabirine açıklama yapan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur da 2,5 yıl önce bu etkinliği buraya getirmek için çalışmaya başladıklarını belirterek, "Tüm e-spor dünyasının çok yakından izlediği bir etkinlikti. İkincisinin de çok sağlam, kuvvetli olması gerekiyordu. 60 ülkeden federasyon yetkililerinin söylediği şey; gerçekten çok başarılı bir etkinlik olduğu. Bundan sonra artık bu işin bence koşmaya başladığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin de DOTA 2 kategorisinde ikincilik madalya aldığını hatırlatan Onur, etkinliğin güzel geçtiğini ve başka ülkelere gidecek olsa da Türkiye'deki etkinliğin her zaman hatırlanacağını aktardı.



Onur, şunları kaydetti:



"Şunu çok duydum; bu e-spor oyunları, olimpiyatlar kalitesinde bir iş oldu. Çok konuşuldu her açıdan. Hem oyunlar hem misafirperverliğimiz hem de etkinlik kalitesi açısından hala konuşuluyor. Nereye gideceğini artık görebiliyoruz. Spor için turnusol kağıdına benzetiyorum. 'Spor değildir' diyenler, hızlı şekilde sporun nereye gittiğini belirlemeyen grubun içinde kalacaklar. Anlayanlar ise gelişimine destek veren kişiler olacaklar. Burada olanlar, hissedenler bence sporun gelişiminde daha farklı bir noktadalar ve daha farklı düşünüyorlar."



Global E-spor Oyunları, 2023'te Suudi Arabistan, 2024'te Çin, 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri, 2026'da da Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.