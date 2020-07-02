Global E-sports Games dünya finalleri başladı

E-sporda yılın en büyük etkinliği olarak kabul edilen Global E-sports Games'in (Global E-spor Oyunları) dünya finallerinin ikincisi, İstanbul'da başladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) bağlı Spor İstanbul, Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) ve Global E-spor Federasyonu (GEF) iş birliği, BtcTurk'ün katkılarıyla Hilton Bomonti Otel'de açılış seremonisi gerçekleştirilen oyunlara, 60 farklı ülkeden 300'ün üzerinde sporcu katıldı.



İlki geçen yıl Singapur'da yapılan, ikincisi de İstanbul'da düzenlenen ve 2 gün sürecek etkinlikle ilgili açılış konuşması yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, kendileri için 2,5 yıl süren heyecanlı ve uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, "2,5 yılın ardından burada 60 ülkeden 300 sporcuyu, ikinci e-spor oyunlarında misafir ediyor olmak bizim için çok heyecan verici. Bu 2,5 yıl içinde e-spor ve dünya çok değişti. Nerede olduğu, cinsiyeti, hangi ırktan olduğu, engelli olup olmadığı fark etmeksizin oyuncuların yer aldığı, belki de tek branş olan e-sporun gittikçe farklı oyunların içinde ana branş olarak anılmaya başlandığı bir 2,5 yıl geçirdik." diye konuştu.



İstanbul'un oyunlara verdiği desteğin çok önemli olduğunun altını çizen Onur, "Gelişimi hızlandıracak, eşitliğin, kapsayıcılığın en fazla önem verildiği branşlardan biri olan e-spora ev sahipliği yapıyor olmaktan İBB olarak mutluluk duyuyoruz. Sayın başkan Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'un gençlere duyduğu güvenin heyecanının göstergesi olan 2,5 yıllık sürenin ardından etkinliğin ev sahibi olarak buraya gelen tüm sporcuları selamlıyoruz. Bize destek veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Global E-spor Federasyonu yetkililerine, destekçiler BtcTurk ve TCL'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Türkiye E-spor Federasyonu Başkanı Özdemir'in açıklamaları



Türkiye E-spor Federasyonu Başkanı Alper Özdemir ise anlamlı ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Yaklaşık bir yıldır üzerine çalıştığımız ve İstanbul'da ikincisi düzenlenen e-spor oyunları için hep beraber buradayız. Bu etkinliğin güzel İstanbul'umuzda hayata geçmesinde emeği olan Spor İstanbul ve Global E-spor Federasyonuna teşekkür ederim. İki gün boyunca 300 sporcuya ev sahipliği yapmamız bizim için çok kıymetli. Gelişim noktasında, ülkemizde böyle etkinliklere ev sahipliği yapmamız bizler için onur verici bir mesele. Bu ve benzeri etkinliklerin ülkemizde daha fazla artması, kalıcı başarılar sağlaması öncelikli hedeflerimiz arasında."



Global E-Spor Federasyonu Başkanı Chris Chan da İstanbul'da tarihi bir gün yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.



Türkiye'nin de aralarında yer aldığı finalist 60 ülke isminin okunduğu ve başarı kazanmış farklı ülkelerden bazı e-sporcuların hep birlikte global e-spor yeminini okudukları açılış töreninde daha sonra, PUBG Mobile oyununda 5. tur mücadelesi başladı.



İki gün sürecek



E-spor dünya finallerinde 60 farklı ülkeden 300'ün üzerinde sporcu, İstanbul'da iki gün boyunca altın madalya için mücadele edecek.



Dünyanın en başarılı e-spor takımları ve e-spor oyuncularının buluştuğu finallerde, Dota 2, PUBG Mobile, eFootball ve Street Fighter v Final Edition oyunlarında mücadeleler yapılacak.



