Gen.G, galibiyet serisini yediye çıkardı

LCK sıralamasında birincilik koltuğunun sahibi olan Gen.G, son 7 karşılaşmanın tümünü kazandı.





Salgın tedbirleri dolayısıyla bir süre ara verilen LCK, artık yeniden bizlerle. Özellikle Gen.G, T1 ve DragonX arasında geçen birincilik mücadelesini şimdilik Gen.G önde götürüyor gibi gözüküyor.



Sezona alt koridoru hariç tüm kadroyu değiştirerek giren Gen.G, gerek sıralamadaki yeri, gerek oyun içi performansı gerek yüksek istatistikleri ile göz dolduruyor. Bugün gerçekleşen DAMWON Gaming karşılaşmasını 2-0 kazanarak liderlik pozisyonunu korumak konusunda önemli bir adım attı.



İlk karşılaşma tamamen Gen.G'nin dominasyonu ile geçti. Rakibine nefes aldırmayan takım, 16-3'lük bir skor tabelasıyla maçı kazandı. En dikkat çekici performans ise takımın ormancısı Clid'den geldi. 5/1/11'lik Jarvan performansı ile dikkatleri üzerine çekti.



İkinci maçta yer yer DAMWON Gaming'in üstünlüğü göze çarptı. Hatta oyunu bitirmek için bir hamle yapsalar bile bunda başarılı olamadılar. Maç ilerledikçe ibre yeniden Gen.G'nin tarafına döndü. Takımın yıldız nişancısı Ruler'ın Kai'Sa ile aldığı beşte beş sonrasında kolayca oyunu bitirdiler. Takımın yenilmezlik serisi bu karşılaşma ile birlikte yediye çıktı.



Ruler'ın beşte beşi çok büyük bir olay olsa da karşılaşmada dikkat edilmesi gereken isimlerden birisi kesinlikle Clid'di. İki maçta da Jarvan seçerek 2020 LCK bahar mevsimi boyunca toplamda onuncu kez Jarvan oynamış oldu. Clid bu maçların hiçbirini kaybetmedi. Ayrıca bugünkü karşılaşmadan sonra KDA oranını 6.72'ye çıkararak LCK'deki en yüksek KDA'ya sahip ormancı oldu.



Clid'in KDA'sına en yakın isim T1'ın ormancısı Cuzz fakat bu gün oynanan APK Prince maçında kendisinin yerine yedek ormancı Ellim forma giydi.



KAYNAK: 5mid



