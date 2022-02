GeForce Now Kütüphanesine 8 Yeni Oyun Eklendi

SpellMaster: The Saga (Steam)

Ashes of the Singularity: Escalation (Steam)

Citadel: Forged With Fire (Steam)

Galactic Civilizations III (Steam)

Haven (Steam)

People Playground (Steam)

Train Valley 2 (Steam)

Valley (Steam)

Nvidia'nın düşük donanıma sahip cihaz kullanan kullanıcılar için sunduğu bulut tabanlı oyun akış servisi GeForce Now servisi, kullanıcıların tüm cihazları üzerinden hızlı bir internet bağlantısı ile kütüphanede yer alan tüm oyunları oynayabiliyor. Burada kullanıcıların oyunları oynayabilmeleri için oyunu daha önce ilgili platformlardan satın almış olması ve bu oyunun GeForce Now kütüphanesinde yer alması gerekiyor.Ülkemizde Turkcell ve Nvidia ortaklığı ile GeForce Now by Game+ ismiyle hizmet veren servisin kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. GeForce Now servisine hafta içerisinde 8 yeni yapım daha eklendi.GeForce Now Kütüphanesine Hafta İçinde Eklenecek Oyunlar