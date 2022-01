GeForce Now'a 3 yeni oyun eklendi: İşte liste

Son yıllarda oyun sektöründe yaşanan değişimin öncülerinden biri olarak kabul edilen bulut oyunculuk, gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Güçlü bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duymadan sadece iyi bir internet bağlantısı ile üst düzey oyunların oynanmasına olanak sağlayan bu hizmet, küresel çip krizi ve pandemi gibi nedenlerden dolayı artan bilgisayar fiyatlarının ardından adeta bir cazibe merkezi haline geldi.



Nvidia'nın geçtiğimiz yılın mart ayında ülkemizdeki oyuncuların kullanımına açtığı GeForce Now da bu hizmetlerden biri. Halihazırda kütüphanesinde 1000'den fazla oyun bulunan ve her hafta yeni yapımları bünyesine katmaya devam eden platform, kısa süre önce 3 yeni oyunun daha kütüphanesine ekledi. İşte detaylar



İşte GeForce Now kütüphanesine eklenen 3 oyun

GeForce Now, bu hafta kütüphanesine eklediği 3 oyunu resmen açıkladı. Geçtiğimiz hafta Battlefield 4 ve Battlefield V gibi popüler yapımlarla abonelerini şaşırtan platform, bu sefer çiçeği burnunda yapımları tercih etmiş gibi görünüyor.



İşte bu hafta platforma eklenen 3 oyun:



The Anacrusis ( Steam ve Epic Games Store )

Supraland Six Inches Under ( Steam )

Ready or Not ( Steam )



GeForce Now abonelik ücretleri ne durumda?



Bildiğiniz üzere son haftalarda döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından ülkemizde farklı alanlarda boy gösteren şirketler ve hizmetler tarafından olumlu anlamda bir güncellemesi yapıldı. Ancak GeForce Now, abonelik ücretlerine herhangi bir indirim uygulamadı.



Bunun yerine 7 gün boyunca en sevilen oyunları donmadan oynanmasına imkan sağlayan platform, Haftalık Premium adında yeni bir paketi kullanıma sundu. Bunun fiyatı da 44,9 TL olarak belirlendi.



İşte güncel GeForce Now abonelik ücretleri;



24 saatlik Premium = 14,9 TL

Haftalık Premium = 44,9 TL

Aylık Premium = 89,9 TL

3 Aylık Premium = 199,9 TL

6 Aylık Premium = 349,9 TL



Peki siz bu hafta GeForce Now kütüphanesine eklenen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.net)