Galatasaray Espor, rekabetçi VALORANT arenasına giriş yaptı

Yaklaşık bir ay önce Galatasaray Espor'un League of Legends ve VALORANT'tan sorumlu Kulüp Menajeri Berkalp Kaan "MIGHTYSULTAN" Yılmazoğlu'nun yayınladığı açıklama ile birlikte Galatasaray'ın da rekabetçi VALORANT arenasında yer alması için çalışmalara Yemek Sepeti desteği ile başlandığı duyurulmuştu.



19 Ocak Çarşamba gününün akşam saatlerinde yapılan resmi duyuru ile birlikte takımın formasını giyecek VALORANT kadrosu duyuruldu. Yapılan paylaşıma göre Galatasaray, VCT 2022 Challengers Türkiye 1. Aşama 1. Hafta'da mücadele ederek etkinliği beşinci sırada bitiren 2L8 ekibi ile anlaşarak renklerine kattı.



Touven, GOSAYDAM, Iroh, Docent ve froz'dan oluşan kadronun duyurusunda "2022'nin ilk VCT Challangers Turnuvası'nda gösterdikleri performansla adlarını ilk 5'e yazdıran başarılı oyuncular artık Galatasaray Espor çatısı altında mücadele edecek!" sözleri kullanılırken, 2L8 ekibi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "3 Aylık çalışmanın sonucunda güzel şeyler yaptık daha güzellerini @GSEsports ile beraber yapacağız. ÇALIŞAN KAZANIR !!!" mesajına yer verdi.



Galatasaray Espor VALORANT Kadrosu

Ömer "Iroh" Develi

Mert "Froz" Çolak

Kadri "Docent" Vatandaş

Göksel "GOSAYDAM" Saydam

Can "Touven" Eryıldız



(Kaynak: playerbros.com)



